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10 günlük TCDD Genel Müdürü istifa etti, durumu ne olacak?

4 Eylül'de TCDD Genel Müdürlüğüne atanan Abdulkerim Atik 14 Eylül'de görevden alındı. Peki Atik hangi göreve atanabilir, ne kadar maaş alabilir?
15 Eylül 2021 00:05
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10 günlük TCDD Genel Müdürü istifa etti, durumu ne olacak?

19 Şubat 2019 tarihinde TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Ali İhsan Uygun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla 4 Eylül 2021 tarihi itibariyle görevden alınmış ve yerine Abdülkerim Murat Atik atanmıştı.

Abdulkerim Murat ATİK ise bugün itibariyle istifa etti.

Haberde görevinden istifa mı ettiği ya da memuriyetten istifa mı ettiği muamma olmakla birlikte görevinden istifa ettiği takdirde durumu ne olacaktır.

Bilindiği üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesinde şu hükümler yer almaktadır (ÖZETLENEREK VERİLMİŞTİR):

"Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atanabilmek için Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen şartları taşımak gerekir.
Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atanacaklar için aranan hizmet süresinin hesabında, dört yıllık yükseköğrenim gördükten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında, sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak fiilen çalışılan sürelerin tamamı dikkate alınır.
Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevleri ile yurtdışı teşkilatındaki sürekli görevlere, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer alan şartları taşımak kaydıyla 657 sayılı Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın atama yapılabilir. Ancak bu şekilde atanmış olmak, kamu kurum ve kuruluşlarındaki diğer herhangi bir kadro, pozisyon ve göreve atanma veya kamuda herhangi bir statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez. (Değişik cümle:18/6/2020-7247/18 md.) Dokuzuncu fıkranın ilgili hükmü saklı kalmak kaydıyla, bu fıkraya göre açıktan atananlardan görevi sona erenlerin veya görevden alınanların memuriyetle ilişikleri kesilir.
Ek göstergesi (6400) ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerinden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatlarında bakanlık müşaviri unvanlı kadrolara.
Cumhurbaşkanınca veya bakanlarca ya da atamaya yetkili amirlerce atanırlar. Atama yapılıncaya kadar bunların görev yaptıkları kadro, pozisyon veya görevlere ilişkin almakta oldukları her türlü ödemeler, görev yaptıkları kurum tarafından verilmeye devam edilir.
(a) bendine göre atananlar, üst yönetici tarafından izleme, değerlendirme, araştırma, rehberlik, proje ve eğitim gibi hizmetlerde görevlendirilirler.
(a) bendindeki yönetici kadro, pozisyon veya görevlerinde kesintisiz olarak en az iki yıl fiilen görev yapmış olanların mali hakları, atandıkları söz konusu kadro veya pozisyonlarda bulunmaları kaydıyla, atandıkları tarihi takip eden ay başından itibaren ikinci yılın sonuna kadar, fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç önceki görevine ait ödeme unsurları esas alınarak verilmeye devam edilir.
(a) bendi kapsamında atama yapılan müşavir veya danışman kadro veya pozisyonları mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından bakanlık müşaviri kadrosuna denktir; bakanlık müşavirlerine yapılan ödemelerden vergi ve diğer yasal kesintilere tabi olmayanlar, bu maddeye göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz; bunlar emeklilik hakları bakımından da bakanlık müşavirine denk kabul edilir.
Açıktan atandığı (a) bendi kapsamındaki yönetici kadro, pozisyon veya görevlerinden alınan veya görevleri sona erenler hakkında, bir ay içinde talepte bulunmaları halinde, sekizinci fıkraya göre ödeme yapılmamak kaydıyla (a) bendi uygulanabilir.

3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesinde de; Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.
c) Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış;"
olmak hükmüne yer verilmiştir.

Görüldüğü üzere 375 sayılı KHK ile yeni bir sistem getirilmiştir. ÖZETLERSEK:

6400 ve üstü ek göstergeli bir göreve atananlar görevden alındıklarında bakanlıklarda bakanlık müşaviri, bağlı ve ilgili kuruluşlarda danışman kadrolarına/pozisyonlarına atanacaktır.

Eğer bunlar iki sene görev yaptıysa iki sene boyunca eski kadrosunun özlük haklarını alacak bu örnekte olduğu gibi GENEL MÜDÜR maaşı alacaktır.

Daha az görev yaptıysa BAKANLIK MÜŞAVİRİ MAAŞI ALACAKTIR.

Açıktan ataması yapılan il ve bölge müdürleri gibi istifa ettikleri ve/veya görevden alındıkları zaman memuriyetle ilişkileri kesilmeyecektir.

Sonuç olarak, 10 gün önce atanan ve bugün görevinden istifa eden Sayın ATİK, memuriyetten istifa etmemişse TCDD genel Müdürlüğünde emekli olana kadar BAKANLIK MÜŞAVİRİ maaşı alacaktır.

Buna ilişkin muammanın TCDD Genel Müdürlüğü tarafından giderilmesi doğru bir tercih olacaktır.

NOT: Yeni sisteminin iyi veya kötü olduğu hususuna girmeksizin şunu söylemek mümkündür. Bu sistemde 5 sene hizmeti olan bir kişi genel müdür ve daha üst görevlere atanıp bir gün bile görev yapsa kalan memuriyet hayatında BAKANLIK MÜŞAVİRİ MAAŞI ALMAYA DEVAM EDECEKTİR.
Memurlar.Net - Özel

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