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Alınacak kişileri 1 ay önce bildirdi ama dikkate alınmadı

Çankırı Çardaklı Belediyesinin açtığı zabıta memuru alım ilanında alınacak kişileri 1 ay önce kaymakamlığa bildiren genç dikkate alınmadı. Sonuçlar dün açıklandı. Bildirimde isimleri verilenler kazandı.
15 Eylül 2021 00:04
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Alınacak kişileri 1 ay önce bildirdi ama dikkate alınmadı

Çankırı Çardaklı Belediyesi 2 zabıta memuru almak için Temmuz ayında ilana çıktı. 1 zabıta memuru kadrosu için "Kamu yönetimi veya İktisat mezunu olmak" ve "en az D sınıfı sürücü belgesine" sahip olmak şartı kondu. Diğer zabıta memuru kadrosu için ise "İnşaat, İnşaat teknikerliği, İnşaat teknolojisi önlisans programlarından mezun olmak" ve "en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak" şartı kondu

Bir aday, bu ilana göre alınacak kişilerin belediyede çalışan Z.Ü. ve Z.U. olduğunu belirterek CİMER üzerinden başvuruda bulundu.

Başvuru Atkaracalar kaymakamlığınca cevaplandı. Kaymakamlık verdiği cevapta, sınava başvuru yapmadığı için başvuruyla ilgili bir işlem yapılamayacağını belirtti.

Çardaklı Belediyesinin zabıta memuru alım sonuçları 14 Eylül 2021 tarihi itibariyle açıklandı. CİMER'e bildirimde bulunan kişinin belirttiği isimler sınavı kazanan olarak açıklandı

BELEDİYENİN ŞOFÖR İLANI DA SORUNLU

Diğer taraftan belediyenin yayımladığı Şoför ilanının da kişiye özel açıldığında memurlar.net'teki haberde yer verilmişti. Şoför kadrosu için ilgisiz bölümlere yer verilmişti. İlgili haber için tıklayınız.

Memurlar.Net
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