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İklim değişikliğini kişisel tehdit olarak algılayanların sayısı arttı

Pew Araştırma Merkezinin anketi, dünyada iklim değişikliği konusunda endişelerin arttığını ve en gelişmiş ülkelerin vatandaşlarının bile bundan kişisel olarak etkileneceğine inandığını gösterdi.
15 Eylül 2021 01:07
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İklim değişikliğini kişisel tehdit olarak algılayanların sayısı arttı

Dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip ülkelerinde yaşayanların üçte ikisi iklim değişikliğinin yakında kendi hayatlarını etkileyeceğinden endişe ederken, birçok ülkede ABD'nin iklim değişikliğiyle mücadelesinin yeterli bulunmadığı bildirildi.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Pew Araştırma Merkezinin Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki 17 ülkede 20 bin kişinin katılımıyla düzenlediği anket, dünyada iklim değişikliği konusunda endişelerin arttığını ve en gelişmiş ülkelerin vatandaşlarının bile bundan kişisel olarak etkileneceğine inandığını gösterdi.

Ankete katılanların yüzde 72'si hayatlarının bir noktasında iklim değişikliğinden etkileneceğini söylerken, yüzde 80 iklim değişliğiyle mücadele için yaşama ve çalışma biçiminde en azından bazı değişiklikler gerçekleştirmeye, yüzde 34 ise birçok değişiklik yapmaya istekli olduğunu ifade etti.

Rapor, anketin daha önce yapıldığı 2015 yılına göre birçok ülkede endişelerin arttığını gözler önüne serdi.

Bu yaz seller nedeniyle 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da iklim değişikliğinden çok endişe duyanların oranı geçen 6 yıl içinde yüzde 18'den yüzde 37'ye çıkarken, İngiltere, Avustralya, Güney Kore ve İspanya'da benzer bir artış kaydedildi.

Geçen 6 yıl içinde endişelerin azaldığı tek ülke ise Japonya oldu. ABD'de de ise iklim değişikliğine bakışın değişmediği belirtildi.

Son yıllarda iklim değişikliği protestolarında başı çeken 18-29 yaş grubu genç yetişkinler, en çok endişelenen grup olarak öne çıktı.

Pew Araştırma Merkezi, anketin yapıldığı 17 ülkenin tamamında katılımcıların büyük bölümünün iklim değişikliğiyle mücadele için hayatlarında değişiklikler yapmaya istekli olduğunu, bu oranın ABD ve Kanada'da katılımcıların üçte ikisine ulaştığını bildirdi.

Ankette kendisini siyasi yelpazenin solunda tanımlayanların, sağında tanımlayanlara göre iklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha istekli olduğu görülürken, bu ayrım yüzde 94'e yüzde 45 ile en belirgin biçimde ABD'de tespit edildi.

Ankette ABD'nin iklim değişikliğiyle mücadelesinin beğenilmediği de ortaya çıktı. Avustralya, Yeni Zelanda ve birçok Avrupa ülkesinde her 10 kişiden en az 6'sı ABD'ye iklim konusundaki mücadelesi için kötü not verdi.

Ancak dünyada sera gazı emisyonlarının üçte birinden fazlasını üreten Çin, kamuoyunda ABD'den çok daha düşük not aldı. Katılımcıların yüzde 78'i Çin'in iklim mücadelesini "kötü" olarak nitelendirdi.

Avrupa Birliği (AB) katılımcıların yüzde 63'ünden, Birleşmiş Milletler (BM) ise yüzde 56'sından "iyi" notu aldı.

Anketin ABD, Almanya, Avustralya, Belçika, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, İsveç, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Singapur, Tayvan, Yeni Zelanda ve Yunanistan'da geçen ilkbahar aylarında yapıldığı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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