Sosyal medyada siber zorbalık tehlikesi

1.5 yıl boyunca okullarından uzak kalan 18 milyondan fazla öğrenci, sıralarına kavuşsa da pandemiyle birlikte daha çok artan bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlara olan ilgi devam ediyor. Günümüzde çocuklar, ebeveynlerinden daha fazla dijital dünyaya bağlı ve teknoloji bilgisine sahip oldukları için online tehlikelerle karşı karşıya kalma ihtimalleri de çok fazla.

Birçok çocuğun internetteki vaktini komik kedi videoları, Facebook gönderileri ve Tiktok videolarıyla harcadığına ancak tüm bu eğlencenin yanında rahatsız edici içeriklere ve siber zorbalıklara rastlayabileceğine dikkat çeken bilişim uzmanları, çocukların cihazlarında ebeveyn kontrolü uygulamalarının kullanma zamanının geldiğini gösteren 7 işareti şöyle sıralıyor:

1- ODAYA KAPANMA:

Çocuklar genellikle kendi odalarına gizlice bir cihaz sokarlar veya cihazla ne kadar süre zaman geçirdikleri konusunda yalan söylerler. Bu davranış, bir dizi izlemek veya en sevdiği oyunu oynamak için cihazla daha fazla zaman geçirmek isteyen birçok çocukta görülebilirken, daha zarar verici davranışlara maruz kalındığına da işaret edebilir.

2- ÖDEV YAPMAMA:

Çocuğunuz, sanal dünyaya daha fazla odaklanarak aile sorumluluklarını ve okul ödevlerini görmezden gelmeye başlarsa belirli kurallar koymanız gerekebilir.

ZAMAN SINIRLAMASI GETİRİN

3- İLETİŞİMDE SORUN:

Çocuklar aile üyeleriyle iletişim kurmayı bırakır, tüm boş zamanlarını akıllı cihazlarda geçirmeye başlar. Çocuğunuz giderek daha fazla telefon veya tablet kullanıyorsa ve bu davranış aile dinamiğini değiştiriyorsa, ekran başında kalma süresi sınırlarını belirlemenin zamanı gelmiş olabilir.

4- UYGUNSUZ İÇERİKLER GEÇMİŞİ:

Çocuklarınızın tarayıcı geçmişinde, yaşa uygun olmayan web sitelerine eriştiği ortaya çıkar. Çocuklar meraklıdır ve çoğu zaman arama kalıpları, onları yetişkinlere uygun içeriklere ve uygulamalara yönlendirebilir.

5- ANLIK MESAJLAŞMA:

Çocuğunuz, kendisini aileden izole eder. Cihazda uygunsuz anlık mesajlaşma uygulamaları bulunur. Bu, muhtemelen bir ebeveyn için en endişe verici işaretlerden biridir; çünkü bir yabancıyla iletişim kurduğu anlamına gelebilir. Bu durumda cihazdaki rehbere ve diğer etkinliklere erişmeniz gerekebilir.

TÜKENME BELİRTİLERİNE DİKKAT

6- PROFİL GİZLİLİĞİ:

Çocuklarınızın internette fazla paylaşım yapması, gerçek hayatta tanımadıkları yüzlerce arkadaşının olması ve tüm profil bilgilerinin herkese açık olması, cihazların kötü kullanımına işaret edebilir.

7- ODAKLANMA SORUNU:

Çocuğunuz tükenme belirtileri gösterir ve okul çalışmalarına, ev işlerine veya diğer etkinliklere odaklanamaz. Pandemi hem yetişkinler hem de çocuklar için dijital etkinliklerin tüketimini artırdı. Çocuklarınız ekran başında geçirdikleri zamanı uykuyla takas ediyorsa, odaklarını yeniden kurmalarına ve yaratıcılığı, iyi uyku düzenini ve iyi bir genel yaşam tarzını teşvik eden daha sağlıklı günlük aktivitelere başlamalarına yardımcı olmak için ekran sınırları belirlemenin zamanı gelmiş olabilir.