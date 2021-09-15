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Çimento fiyatları arttı: İşçiler ile müteahhitler karşı karşıya geldi

Çimento fiyatlarının aşırı pahalanmasını protesto etmek için 15 gün işi durduran ve fiyatların düşmemesi halinde inşaatlarda çalışan 600 bin işçinin işine son vereceklerini açıklayan müteahhitlere çimento üreticilerinden tepki geldi.
15 Eylül 2021 15:57
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Çimento fiyatları arttı: İşçiler ile müteahhitler karşı karşıya geldi

ÇEİS yetkilisi, çimento fiyatı yüzünden 600 bin işçinin işten atılacağı iddiasını inandırıcı bulmadıklarını belirterek, "Bu iddia çok gerçekçi görünmüyor" dedi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası'ndan (ÇEİS) üst düzey bir yetkili, kur artışı yüzünden çimento maliyetlerindeki ithal enerji fiyatlarının yüzde 270'e varan oranlarda zamlandığını, yükselen maliyetlerin sadece bir kısmını çimento fiyatlarına yansıtabildiklerini söyledi. Yetkili, çimentoyu nakliye zammının da yükselttiğini belirtirken, çimento üretim maliyetleri içinde dövize bağlı enerji maliyetinin yüzde 80'e ulaştığını, bu nedenle kur artışlarının maliyeti doğrudan yukarı ittiğini söyledi.

Maliyetteki yüksek artışın sadece bir kısmını fiyatlara yansıttıklarını da savunan ÇEİS yetkilisi, nakliye ve bayi karı gibi kendi kontrollerinde olmayan maliyetlerin de arttığına dikkat çekti.

Yetkili, akaryakıt zamlarıyla birlikte nakliye fiyatlarının tonda 80-100 liraya çıktığını belirtti.
Sözcü
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