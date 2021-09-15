BM Zirvesine katılacak lider ve delegelere aşı zorunluluğu
Birleşmiş Milletler (BM) 21 Eylül'de New York'ta başlayacak 76. Genel Kurulu Görüşmelerine katılacak lider ve delegelerden aşı olduklarına dair kanıt göstermelerini isteyecek.
|15 Eylül 2021 19:07
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New York Belediyesi Uluslararası İlişkiler Departmanı BM'ye mektup göndererek, kentin kapalı alanlara girişte aşı zorunluğu kuralı bulunduğunu hatırlatıp, bu kuralın BM binasına girişte de uygulanması gerektiğini bildirdi.
BM 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shadid de BM bünyesindeki 193 ülkeye mektup göndererek, BM binası ve liderlerin konuşmalarını yapacağı Genel Kurul salonuna girişte delegelerin aşı olduklarına dair kanıt göstermelerinin zorunlu olacağını bildirdi.
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