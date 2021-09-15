Bakan Kasapoğlu'ndan CHP'li Özkoç'a fotoğraflı yanıt!
|15 Eylül 2021 22:57
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CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün yurt odalarını hedef aldı.
Devlet yurtlarını, partilerinin yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurtları ile kıyaslayan Özkoç'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yanıt verdi.
Özkoç'un algı çalışmasına Bakan Kasapoğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Eksik ve kötü niyetli
Özkoç'un paylaşımını 'eksik ve kötü niyetli' olarak niteleyen Bakan Kasapoğlu, ülkenin dört bir yanındaki devlet yurtlarından fotoğraflar paylaştı.
Sayın Özkoç, bu eksik ve kötü niyetli paylaşımınıza istinaden, ülkemizin dört bir yanındaki "GSB Yurtlarımızın" fotoğraflarından paylaşmak isterim. Sonuçta yanlışları düzeltmek de görevimiz, öyle değil mi? https://t.co/DahnmXbLHL pic.twitter.com/bZnk4XWLmjDr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) September 15, 2021
Bakan paylaşımında, "Sayın Özkoç, bu eksik ve kötü niyetli paylaşımınıza istinaden, ülkemizin dört bir yanındaki "GSB Yurtlarımızın" fotoğraflarından paylaşmak isterim. Sonuçta yanlışları düzeltmek de görevimiz, öyle değil mi?" ifadelerini kullandı.
Bakan Kasapoğlu'nun paylaşımında örnek gösterdiği KYK yurtlarının görüntüleri ise şöyle:
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