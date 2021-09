Yaptığı kovayla dünya birincisi

Milliyet'ten Meltem GÜNAY'ın haberine göre: Mimar Aysel Abasova, geri dönüştürülmüş plastikten yaptığı 'bokashi kovası' çalışmasıyla British Council'un düzenlediği "Hedef Sıfır Yenilik" yarışmasında dünya birinciliğini Türkiye'ye getirdi. Abasova, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi aldı. Abasova daha sonra Barselona'da Institute for Advanced Architecture of Catalonia'da (IAAC) sürdürülebilirlik, gelişmiş teknolojiler, robotik üretim, veri kullanarak tasarım yapma, kodlama ve birçok diğer konuyu içeren yüksek lisans programını bitirdi. Türkiye'ye döndükten sonra kendi kurduğu The Back Lab'ı kuran Abasova çalışmalarını ve projeyi Milliyet'e anlattı.

KRİZE KARŞI DÖNÜŞÜM

Şu an dünyanın bir iklim krizinin ortasında olduğunu söyleyen Abasova, "Tek kullanımlık plastik atıklar bu sorunun çok büyük parçası. Plastiklerin doğamıza zararının yanı sıra büyük bir değere ve potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz. Yaptığımız şey aslında geri dönüştürülmüş plastikler etrafında döngüsel bir iş planı kurmak" dedi.

Abasova, yaptıkları işi de şöyle anlattı:

"Geri dönüşüm tesislerinden veya bireylerden plastikleri topluyoruz. Bu plastikleri tasarımlarımıza göre farklı renklerde karıştırıyoruz. Daha sonra bu karışımları panel makinemiz ile panellere veya robotumuz ile büyük ölçekte üç boyutlu baskılara dönüştürüyoruz. Sonuç olarak ise tamamen geri dönüşmüş plastiklerden oluşan ürünler geliştiriyoruz. Bu sayede, aslında insanlara kendi plastiklerini geri dönüştürme gücünü veriyoruz. Ne kadar çok ürün üretirsek, o kadar çok plastik çöpe dönüşmüyor."

HERKES ÇÖPÜNÜ DÖNÜŞTÜREBİLİR

British Council'ın düzenlediği, 43 ülkeden 243 kişinin katıldığı "Hedef Sıfır Yenilik" yarışmasına da geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiş bir "bokashi kovası" ile başvurduklarını belirten Abasova szölerini şöyle tamamladı: "Kazandığımız ödül sayesinde makinelerimizi satın alıp, kısmen atölyemizi kurduk. Bokashi, özünde herkesin kendi atıklarını, laktobasil bakteriler sayesinde fermantasyon yolu ile geri dönüştürülmesini sağlayan bir ürün. Bu ürünle yapmaya çalıştığımız ise insanların plastik çöplerini güzel ve tasarlanmış ürünlere çevirerek, kendilerine organik atıklarını geri dönüştürme imkanı sağlamak. Bokashi kovaları üzerine çalışmalarımız sürüyor ve ilerleme kaydediyoruz. Nihai amacımız sürdürülebilir malzeme ve yöntemleri mimaride hayata geçirmek.

NASIL YAPILIR?

Bokashi kompostu, mutfağınızda yapabileceğiniz ve her türlü yemek atığınızı geri dönüştürebileceğiniz bir iç mekan kompost yapma yöntemi. Bokashi kompost kovasına konan yemek atıkları, üzerlerine ilave edilen etkin mikroorganizmalar sayesinde fermantasyona uğrar. Bu yöntem sayesinde hem çevreyi korumuş ve küresel ısınmayı azaltmış, hem de bahçeniz ve saksılarınız için besin değeri çok yüksek olan, doğal bir gübre elde etmiş olursunuz.