Çanakkale Köprüsü'nde son kaynağı Erdoğan yapacak

Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak olan ve cumhuriyetin 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alacak köprünün açılışı Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart 2022'de yine Başkan Erdoğan tarafından yapılacak. Çanakkale Boğazı'nda böylece 6 dakika gibi kısa sürede kesintisiz ulaşım imkanı sunulacak.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN