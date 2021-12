Türk-İş, Aralık enflasyonunda rekor rakamı açıkladı

Türk-İş: Gıda fiyatları rekor hızda arttı

ARALIK AYINDA REKOR ARTIŞ



Gıda enflasyonu açısından öncü göstergelerden biri olarak kabul edilen Türk-İş gıda endeksinde Aralık ayında rekor yıllık artış izlendi. Ankara'daki gıda fiyatlarını temel alan endekste yıllık artış yüzde 54,96 oldu.

Enflasyon göstergelerindeki yukarı yönlü seyir devam ediyor.

GIDA İÇİN BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 25'LİK ARTIŞ



Türk-İş'in Aralık ayı Açlık ve Yoksulluk Araştırması'na göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 25,75 ile rekor oranda artış kaydetti.

Gıda enflasyonunda yıllık oran ise yüzde 54,96 oldu.

Türk-İş'in araştırmasına göre süt, yoğurt, peynir grubunda; başta süt olmak üzere bütün markaların ürün çeşitlerinde yüksek oranda artış gerçekleşti. Sütte bir aylık artış yüzde 35,3 olarak hesaplandı. Bu ürün grubundan kaynaklanan fiyat artışlarının aile bütçesine getirdiği aylık ek yük 135 TL oldu.

ET VE TAVUKTA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞLAR



Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta; kıyma ve kuşbaşı et ile tavuk fiyatı artarken, sakatat (ciğer, böbrek, yürek) ürünlerinden sadece dana ciğeri fiyatı arttı. Kıyma ve kuşbaşı et kilogram fiyatı ortalama 30 TL (yüzde 26,1) arttı. Tavuktaki artış yüzde 17,1 oldu.

Yoksulluk sınırı 13 bin TL'nin üzerinde

Türk-İŞ Araştırmasının Aralık 2021 ayı sonucuna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, bilinen adıyla açlık sınırı 4 bin 13 TL'ye çıktı.

BEKAR KİŞİNİN YAŞAMA MALİYETİ 5 BİN TL'YE YAKLAŞTI



Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 13 bin 72 TL TL'ye, bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 4 bin 926 TL'ye yükseldi.

Dünya Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş'ın hesaplamasına göre ise TÜFE Aralık ayında yüzde 15'e yakın artacak. Kesin rakamlar haftaya bugün (3 Ocak 2021 Pazartesi) TÜİK tarafından açıklanacak. Milyonlarca memur ve emeklinin maaş artışları enflasyon rakamına göre şekillenecek.

Asgari ücretteki artış ise rekor kırmış ve yüzde 50,4'lük zam açıklanmıştı. Asgari ücret zammı bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

Kaynak: Bloomberght