İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü

- Yolcular uçuşların normale dönmesinden memnun

Yolculardan İdris Üstün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda seferlerin bir süre yapılamaması nedeniyle Şırnak'a uçamadığını söyledi.

Uçuşların başlamasına ve seyahat edebilmelerine sevindiğini ifade eden Üstün, "Mutlaka Şırnak'a gitmem lazımdı. Çünkü işimizden ve planlarımızdan geri kalıyoruz. Şimdi işlemlerimi yaptırdım. Uçağıma gidiyorum." dedi.

- "Hava koşulları nedeniyle terminalimizde bekleyen yolcumuz bulunmamaktadır"

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları yüzünden geçici süreyle durdurulan uçuş operasyonlarının yapılan çalışmalar sonucunda normale döndüğü belirtildi.

Bugün havalimanında 681 uçağın iniş ve kalkışının planlandığı kaydedilen açıklamada, "İki pistimiz açık olup 3. pistimizin gün içinde operasyona açılması öngörülmektedir. Hava koşulları nedeniyle terminalimizde bekleyen yolcumuz bulunmamaktadır. Havaist seferleri, havalimanı-şehir merkezi düzenli olarak yapılmaktadır. Detaylı bilgi için Havaist çağrı merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. Uçuşu olan tüm yolcularımızın uçuşlarını kontrol ederek havalimanımıza gelmelerini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda 13.00'e kadar geliş ve gidiş olmak üzere toplam 131 sefer planlandığını bildirdi.

Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerin kademeli olarak normale dönmeye başladığını belirterek, "Saat 07.00-13.00 arasında (geliş ve gidiş) 131 sefer planlandı. Lütfen havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu web sitemizden kontrol ediniz." ifadelerini kullandı.

THY yolcuları, uçuşlarla ilgili bilgilere "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/istanbulda-yasanan-hava-muhalefeti/" adresinden ulaşabiliyor.