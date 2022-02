Turisti ilaçlı içecekle uyutup kredi kartı ile altın aldılar

Olay, 8 Şubat Salı günü saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde yaşandı. Yabancı uyruklu Mokhles Kouakbi, yol sorma bahanesiyle İngiliz turistle tanıştı. Ardından bir mekana giden ikiliden Kouakbi, İngiliz turistin içeceğine iddiaya göre uyku ilacı karıştırarak bilincini kaybetmesini sağladı. Turistin cep telefonu ve kredi kartını alan şüpheli, Muratpaşa ilçesinde farklı tarihlerde çeşitli kuyumculardan yaklaşık 135 bin TL değerinde altın aldı. Kouakbi, suç ortağı yabancı uyruklu Hüseyin Hasan ile birlikte farklı kuyumcularda altınları bozdurup Muğla'nın Fethiye ilçesine kaçtı.

Kameralar didik didik incelendi, operasyon düğmesine basıldı

İngiliz turistin ihbarı üzerine Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği mekanlarda ve kuyumcularda güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, şehir değiştiren şüphelilerin izini sürerek operasyonu başlattı. Muğla'da kıskıvrak yakalanan şüpheliler Antalya'ya getirildi. Yapılan sorgulamada Mokhles Kouakbi'nin İstanbul'da aynı yöntemlerle 4 farklı turistin telefonları ve kredi kartlarını aldığı tespit edildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İngiliz turist: "Olan biten hiçbir şeyi hatırlamıyorum"

Mağdur İngiliz turist ise, polise verdiği ifadede bilinci kapandıktan sonra kendine gelene kadar geçen süre zarfında olan biten hiçbir şeyi hatırlamadığını söyledi.

Öte yandan, Mokhles Kouakbi'nin İngiliz turistle bir mekandaki anları güvenlik kamerasına yansıdı. İngiliz turiste içeceğini içmesi konusunda telkinde bulunan şüphelinin ne kadar içtiğini de iyice kontrol ettiği görüntülere yansıdı. Görüntülerin devamında ise Mokhles Kouakbi ve Hüseyin Hasan'ın turistlerden aldıkları cep telefonu ve kredi kartlarından elde ettikleri paralarla kuyumculardan altın almaları ve bozdurmaları yer aldı.

"Telefonu da çalınca her şeyi ele geçirmiş"

Şahsın turistin kartını kullanarak altın satın aldığı kuyumcu çalışanı Jülide Karagül ise yaşanılanları şöyle anlattı:

"Şahıs bize normal müşteri gibi geldi. Hiç şüpheli bir durum yoktu. Başında şapkası ve yüzünde normal maskesi vardı. Bilezik satın almak istediğini söyledi. Bileziğin değeri 15 bin TL'ydi. Kredi kartında limit olduğunu söyledi. Bölünmesi gerektiğini ve 15'e bölünmesini istedi. Bu bizim her zaman karşılattığımız bir durum. Her seferinde şifresini girdi. Biz bir hafta sonra olayı öğrendik. Polisler geldi. Bir hırsızlık olayının olduğunu, uyku hapı ile uyutarak turistin cüzdanının çalındığını öğrendik. Telefonu da çalınca her şeyi ele geçirmiş. Alışveriş yaparak devam etmiş. Üzücü bir olay. Bizden normal alışveriş yaparak çıktı. Bizim her yerde güvenlik kamerası var. Biz hepsini polise teslim ettik. Biz mağdur olmadık."