'Bu görevde olduğumuz sürece bu kardeşlerimizi geri gönderemeyeceksiniz'

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından önemli satırbaşları:

Seferberlik ruhuyla çalıştığımızda milletimizin gönül kapılarının bize açık olduğunu gördük. Bu tempoyu hiç düşürmeden çalışmalarımızı 2023'e kadar sürdüreceğiz. Önümüzdeki bir yıllık süreyi en güzel şekilde değerlendirip 16. seçim zaferimize hep birlikte ulaşacağız. Her seçim önemlidir, tarihidir, kritiktir. Bu seçimlere küresel krizlerin, dünyadaki sistemi kökünden sarstığı bir dönemde giriyoruz. Sarsıntı, Ukrayna - Rusya savaşıyla güvenlik boyutu da kazındı. Küresel kriz tehditler yanında fırsatlar da çıkardı. Ülkemizin asırlık geri kalmışlığını ortadan kaldıracak eser ve hizmetleri her alana teşmil ederek adım adım hayata geçirdik. Kimi küresel dengesizliklerden, kimi ülkemize kurulan ekonomik tuzaklara rağmen milletimizin refah seviyesini geçmişle mukayese edilemeyecek düzeyde yükselttik. Şimdi tüm bu emeklerin, fedakarlıkların asıl meyvesini toplayacağımız büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamalayacağımız bir dönemin eşiğindeyiz.

BU SEÇİM AK PARTİ İÇİN, TAYYİP ERDOĞAN İÇİN DEĞİL TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİDİR

Bu seçim AK Parti için, Tayyip Erdoğan için değil Türkiye için önemlidir. Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi 2023'te yapılacak tercihe bağlıdır. Çünkü bu bizim çabamız. Muhalefetin tek taahhüdü Türkiye'yi 20 yıl öncesine götürmektedir. Kılıçdaroğlu, muhalefet adına yeni ve daha iddialı bir hedef ortaya koydu. Kavga etmeye geldiğini açıkça söyledi. Uzunca zamandır bu zatın söylediklerinin yarısı yalan, yarısı yanlış. Dün Meclis'te 'Tayyip Erdoğan, Suriye meselesini BM'de hiç gündeme getirdi mi?' diye soruyor. Eline dizine sorsun. Defeatle.. Bu zat hiçbir BM toplantısını takip etmemiş. 'Tayyip Erdoğan, bu meseleyi Avrupalılarla hiç konuşmadı' diyor. Müzakere yürüttüğümüzden muhakkak haberi yok. Gerçi bu adamın neyden haberi var ki...

BÜROKRATİK KARİYERİ ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK UTANÇ SAYFALARINDAN BİRİ

Sürekli örnek verdiği bürokratik kariyeri ülkemizin en büyük utanç sayfalarından biridir. Kendisinin ülkenin ve milletin herhangi bir meselesi hakkında dişe dokunur bir teklifine rastlamadık. Pek çok terör örgütünün maşalığını yaptığının şahidiyiz. Bu adamı nerede görürsünüz? Ankara'dan İstanbul'a teröristlerle kol kola yürüdüğünü görürsünüz. Teröristlere, yandaşlarıyla beraber onların cenaze törenlerine katıldığını görürsünüz. Hiç bir terör örgütüne kullanmadığı ifadelerle bizi saldırana parti sözcümüz gereken cevabı verdi.

'Kavga etmeye gelirim', 'Ya bana katılın ya önümden çekilin' meydan okumasını ben farklı bir yere koyuyorum. Siyasette meydan okuma vardır. Bu FETÖ'cüler bizi, kaldığımız yeri bombalamadılar mı? Biz Atatürk Havalimanı'na geldiğmizde on binler oradaydı, ama bu Bay Kemal tankların arasından FETÖ'cülerin desteğiyle çıkıp Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Böyle ürkek, korkak, pısırık, zavallı birisidir. Daha sonra da utanmadan 'Haberim olsaydı ben de beklerdim' diyor. Orada on binler neyi bekliyor. Sende öyle bir yürek yok. Yeri geldi vesayet odakları ile biz kavga ettik. Biz ettik, sen edemezsin. Göreve geldiğimizden bu yana terörün kökünü kazıdık mı? Kazıdık. Kazımaya devam ediyor muyuz? Ediyoruz. Sınır içinde, sınır dışında her şeye rağmen, başta Amerika olmak üzere Avrupa'nın değişik ülkeleri binlerce TIR dolusu silah, mühimmat her şeyi teröristlere gönderdiler. Kendileri ile Bay Kemal bunun mücadelesini verdik. Bu silahları kime gönderiyorsunuz? Onlarla mücadeleyi biz veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bunların sözlerine güven olmaz. Bizim bu işlerle alakamız yok derler, tehdit oluştururlar.

15 TEMMUZ GECESİ KORKAKLAR TV KARŞISINDA KAHVESİNİ YUDUMLARKEN, BİZ TÜRKİYE'Yİ TESLİM ALTINA ALMAK İSTEYEN HAİNLERLE MÜCADELE ETTİK

Son olarak 15 Temmuz gecesi korkaklar TV karşısında kahvesini yudumlarken, biz Türkiye'yi teslim altına almak isteyen hainlerle mücadele ettik. Vatanımızın bekasına, insanımızın birlik ve beraberliğine asla halel getirmedik. Bunlar kiminle kavga etmeye geliyor. CHP'nin geçmişine baktığımızda kiminle kavga etmeye geldiği açıkça görülüyor. Bunlar milletle, milletin hak ve özgürlük kazanımıyla kavga etmeye geliyor. Sefaleti hortlatmak için kavga etmeye geliyor. Ülkemizin başını bölgesinde eğecek kepazelikler sergilemeye geliyor. Bunlar milletin başına bela olmaya geliyor. Buna izin vermeyeceğiz. Bunların o yılan dillerinin, sahte söylemlerinin arkasındaki gerçek niyetlerini göstererek tamamını da sandığa gömeceğiz.

MASA DİYE KURDUKLARI 6 BENZEMEZ İTTİFAKI DAHA SEÇİMLERİ BİLE GÖRMEDEN ZANGIR ZANGIR TİTREMEYE BAŞLADI

Masa diye kurdukları 6 benzemez ittifakı daha seçimleri bile görmeden zangır zangır titremeye, sağından solundan dökülmeye başladı.Muhalefet diye ortada salınanların ne dediklerine bakıyoruz, çıkan manzara şu: Kimi çıkıyor ülkemizin iftihar meselesi eserlerine sataşıyor. Bunlar cambaz. Sürekli kılık kıyafetle savaşmışlardır. Şimdi vitrin için bazı siparişler veriyorlar ve bu siparişleri vitrinlerde sergiliyorlar. Kimi çıkıyor sığınmacı düşmanlığı üzerinden nefret suçları işliyor. Kimi gizleyemediği kibriyle herkesi ötekileştiriyor, herkese parmak sallıyor.

SİLAH SAYAYARAK DÜŞMANA TESLİM ETMEYİZ

Ülkemizde muhacir olarak bulunan insanları ne Bay Kemal'in, ne yandaşlarının dedikleriyle bu görevde olduğumuz sürece bu ülkeden asla geri itmeyiz, ötelemeyiz. Bay Kemal senin dün söylediğin bugün yoktur. Ama biz farklı bir medeniyetten geliyoruz. Bu medeniyette muhacirlik, ensarlık var. 'Ölümden ölüm beğen' diyenlerin kovduğu, bize sığınan kardeşlerimize kapılarımızı nasıl açtıysak bundan sonra da aynı şekilde korumaya devam edeceğiz. Bu kardeşlerimizden kendi tasarruflarıyla, insiyatifleriyle geri dönmek isteyenler olduğunda zaten onlar geri döneceklerdir. Ama biz onları asla silahla, silah dayayarak düşmana teslim etmeyiz Bay Kemal, bunu böyle bilesin. Biz bu görevde olduğumuz sürece bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz. Bunu öğrenen, bunu bilen, bunu duyan Suriyeli, Afgan hepsi bir gönül huzuru içine giriyor. Onların ülkelerinden kaçışları hepsi sadece bir sığınmadır. Bizler bu muhacir kardeşlerimize ensar görevini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

Rize - Artvin Havalimanı'nın açılışını cumartesi günü yapıyoruz. Biz eser üretiyoruz Bay Kemal. Ya bir dikili mumun var mı onu göster. Yapılanları hakaretle eleştirmektir. Bir taraftan otoyollarımızı, otobanlarımızı, tünellerimizi devam ettiriyoruz.

SIKINTILARIN HİÇBİRİ ÇÖZÜMSÜZ DEĞİLDİR, KALICI DEĞİLDİR

Enerji ve ham madde fiyatlarındaki artışlar, tedarik zincirindeki bozulmalar tüm dünyada enflasyonu azdırmıştır. Bu tablo fiyat artışları olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye, uzunca süredir döviz kuru ve faiz oranları üzerinden maruz kaldığı bir saldırıyla mücadele etmektedir. Milletimiz ciddi bir hayat pahalılığı ile karşı karşıya kalmıştır. Ekonomi programımızın ilk ayağı ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmaktan vazgeçmemektir. İkinci ayağı istihdama öncelik vermektir. Üçüncü olarak da fiyat artışlarını kontrol altına almak, diğer yandan gelirleri yükseltmektir. Türkiye'nin salgın ve ardından başlayan savaş sürecinde trilyonlarca kaynağı olanlardan daha iyi bir yönetim sergilediğini kimse inkar edemez. Sıkıntıların hiçbiri çözümsüz değildir, kalıcı değildir. Elbette bedeller ödüyoruz, sıkıntılar çekiyoruz. Hepsinin de karşılığını fazlasıyla alıyoruz, alacağız. Milletimizden sabırlı olmasını, bizi desteklemesini istiyorum. Kimi şükürsüzlerin, kimi kalbi kararmış yeminli ülke düşmanlarının çıkardıkları yaygaraların sebebi milletimizin derdi ile dertlenmek değildir. Bunlar kendi küçük çıkarlarının peşinde olan bencillerdir.