YÖK Başkanı Prof. Özvar'dan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Özvar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini (KSBÜ) ziyaretinde yaptığı konuşmada, 2021-2022 akademik yılı sonuna yaklaşırken final sınavlarının üniversitelerde büyük ölçüde başladığını, bazılarında tamamlandığını ve bütünleme sınavlarına geçildiğini söyledi.

Uzun sayılabilecek bir salgın döneminin ardından 2022-2023 akademik yılına başlanacağını belirten Özvar, şöyle devam etti:

"Sağlık koşullarında herhangi bir değişme olmazsa inşallah eskisi gibi salgından ari, pandemiden bağımsız bir şekilde yeni bir döneme, akademik yıl açılışına inşallah kavuşacağız. Akademik yıl başlamadan önce gerek üniversiteler olarak gerek YÖK olarak bu konuda tedbirler almaya başladık. YÖK olarak değerli rektörlerimizle yeni akademik yılda artık yüz yüze eğitime geçmenin vaktinin geldiğini ifade etmek, burada sizler vesilesiyle kamuoyuna duyurmak isterim. Önümüzdeki dönemden itibaren inşallah yüz yüze eğitim öğretime başlayacağız. Hiç şüphe yok ki online veya dijital eğitim, öğretim imkanlarından da istifade etmeye devam edeceğiz. Fakat uzun bir aradan sonra artık yükseköğretim kurumlarımızda üniversitelerimizde, kampüslerimizde, öğretim elemanlarımızla, hocalarımızla, öğrencilerin dershanede, derslikte bir araya gelmelerini, buluşmalarını önemsiyoruz."

Özvar, öğrencilerin zihnen, sosyal açıdan gelişebilmeleri, daha fazla bilgi sahibi olabilmeleri, mevcut becerilerini artırabilmeleri ve yetkinlik kazanabilmeleri için kampüs içi eğitime gecikmeden girmeleri gerektiğini vurguladı.

Kampüs içi eğitimin, dersliklerde yüz yüze öğrenimin öğrencilerin her bakımdan gelişmesi, ülkeleri, aileleri, toplumları, kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Özvar, "Bu bakımdan yeni dönemde değerli üniversite rektörlerimizden, yöneticilerimizden beklediğimiz hususların başında yüz yüze eğitim konusunda her türlü gerekli tedbirleri bir an önce almanız gelmektedir. Yönetim kurulları, senatolar ile bu konuda dönem bitmeden gerekli çalışmaları bir an önce başlatmalarımızı sizlerden istirham ediyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Özvar, ziyaretinin ardından KSBÜ Hekim Sinan Konferans Salonu'nda düzenlenen 12. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu'na katıldı.