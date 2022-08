Eğitim uzmanı Gültekin'den Türkçe sorularında şifreleme iddiası

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda soruların sızdırıldığı iddiası yargıya taşındı. Devlet Denetleme Kurulu'nun suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddialarla ilgili soruşturma başlattı.



İddiaların odağındaki Yediiklim Yayınevi'ndeki aramaya ilişkin Başsavcılık'tan yapılan açıklamada "Soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

TÜRKÇE SORULARINDA ŞİFRELEME İDDİASI

Eğitim uzmanı Sadık Gültekin ise sınavla ilgili yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Türkçe testinde şifreleme olduğunu söyleyen Gültekin, "Şifrelemeyi ilk kelime ile son kelimede yapmışlar. Soruda cumartesi kelimesi geçiyor. 4. soru da C seçeneği Cumartesi C ile başlıyor. Albert Camu da Camu'yu vurguladığımızda vurguda ilk C seçeneği gelir, Doğru cevap C. Vebayı vurguladığımızda da ilk seçenek hangisi 'veBa' B. Doğru yanıt B." dedi.

MÜFETTİŞLER BUGÜN DE ÖSYM'DE

DDK müfettişlerinin dün başlattığı inceleme bugün de devam etti.

Müfettişler, kurum yetkilileriyle yapacakları görüşmeler ve ilgili birimlerdeki araştırmalarının ardından incelemeyi tamamlayacak ve inceleme sonucu hazırlanacak rapor Cumhurbaşkanı'na sunulacak.