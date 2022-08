Tarım Kredi Kooperatifi'nde indirimli satışlar bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 indirimle satılacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca şeker, un, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı gibi 30-40 çeşit üründe de süratle indirime gidilmesi talimatını vermişti.

İNDİRİMLER UYGULANACAK

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirim bugün itibariyle başlıyor. 1.400 markette etiketler değiştirildi.

"ÇOK CİDDİ İNDİRİM YAPTIK"

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Vatandaş sepetini daha ucuza dolduracak." dedi. Bazı ürünlerde çok ciddi indirim yaptıklarını belirten Aydın, özellikle tedariki daha rahat sağlanan ürünlerde daha yüksek oranlar uyguladıklarını söyledi.

"HEM ÜRETİCİYİ HEM VATANDAŞI DESTEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim yapılacağını duyurmasının ardından Tarım Kredi Kooperatifleri'nin zarar edeceğine yönelik eleştirilere de cevap veren Aydın, maliyetler artsa dahi uzun süre fiyatları aynı şekilde tutmaya çalışacaklarını anlattı.

Aydın, "Zarar etmeyeceğiz ama kar da etmeyeceğiz. Burada finansal bir yapı kurduk. Aracıyı ortadan kaldırıp, üreticinin daha da fazla kazanacağı bir sistem inşa ediyoruz. Hem üreticiyi destekliyoruz hem vatandaşı ucuz gıdayla buluşturmaya çalışıyoruz. Diğer marketler tedarikçilerine 120 güne kadar ödeme yapıyor. Biz bunu 60 güne indirdik. Üreticiye nefes aldırıyoruz, burada finansal maliyet yaratmayarak oradaki avantajı vatandaşın lehine kullanıyoruz." diye konuştu.

İNDİRİMLİ OLACAK TEMEL ÜRÜNLER

Tarım Kredi Kooperatifi'nde indirimli ürünler listesi belirlendi.

İndirim uygulanacak ürünler ise şunlar olacak:

Söz konusu marketlerde, makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi fiyatlarında indirime gidilecek.

ET SATIŞI İÇİN HAZIR

Et ürünlerinde de Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu daha sonra yapılacak.

CEP MARKETLERDE DE SATILACAK

Kooperatif marketlerin 1.400'e yakın hizmet noktası var. Yıl sonuna kadar sayı 2 bine çıkacak. Aydın, daha fazla vatandaşa ulaşmak için illerdeki kooperatif depolarında da cep marketler aracılığıyla ucuz gıda satılacağı bildirildi.