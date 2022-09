iPhone 14'lerin Türkiye fiyatı belli oldu

Teknoloji devi Apple, tüm dünyanın merakla beklediği İphone 14'lerin tanıtımını gerçekleştirdi. Apple yeni seride iPhone 13'lerde olduğu gibi 4 modeli piyasaya sunacak.

YENİ CİHAZLAR



Yeni cihazlar, " İphone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max" olarak kullanıcılarla buluşacak.

YURT DIŞI FİYATLARI



Merakla beklenen tanıtım sonrası yeni iPhone'ların fiyatları da belli oldu. iPhone 14'ler yurt dışında 799 dolardan, iPhone 14 Plus'lar 899 dolardan, iPhone 14 Pro'lar 999 dolardan, iPhone 14 Pro Max'ler 1099 dolardan satışa sunulacak.

TÜRKİYE FİYATLARI



iPhone 14'leri Türkiye fiyatları ise bir hayli cep yakacak. İşte yeni serinin yurt içinde satışa çıkacağı fiyatlar:

iPhone 14 128 GB: 30 bin 999 TL

iPhone 14 256 GB: 33 bin 599 TL

iPhone 14 512 GB: 38 bin 899 TL

iPhone 14 Plus 128 GB: 34 bin 999 TL

iPhone 14 Plus 256 GB: 37 bin 599 TL

iPhone 14 Plus 512 GB: 42 bin 899 TL

iPhone 14 Pro 128 GB: 39 bin 999 TL

iPhone 14 Pro 256 GB: 42 bin 599 TL

iPhone 14 Pro 512 GB: 47 bin 899 TL

iPhone 14 Pro 1 TB: 53 bin 199 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB: 43 bin 999 TL

iPhone 14 Pro Max 256 GB: 46 bin 599 TL

iPhone 14 Pro Max 512 GB: 51 bin 899 TL

iPhone 14 Pro Max 1 TB: 57 bin 199 TL