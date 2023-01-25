Seçimler için önce TBMM yolu denenecek

Türkiye, bir kez daha Cumhurbaşkanı kararı ile seçime gitmeye hazırlanıyor. 2017 yılında Anayasada yapılan değişiklikler kapsamında, 360 sayısına ulaşılamadığı sürece Meclis'ten seçim kararı çıkarılamıyor. Muhalefet, 6 Nisan'dan sonra seçim yapılmasına destek vermediği ve AK Parti ile MHP'nin sandalye sayısı da seçim kararı almaya yetmediği için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'nın 116'ncı maddesinde yer alan 'seçimlerin yenilenmesine ilişkin yetkisini' 10 Mart'ta kullanacağını açıklamıştı. Ancak bu yetki kullanımından önce TBMM'deki sürecin işletilmesi planlanıyor.

ÖNCE MECLİS SÜRECİ VAR

Edinilen bilgilere göre, bu kapsamda, AK Parti yönetimi seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesi için ilk olarak Meclis'ten karar çıkarma yolunu deneyecek. Bunun için önce önerge sunulacak. Bunun 360 kabul oyuyla geçmemesi durumunda, seçimlerin yenilenmesi için bu defa Cumhurbaşkanı devreye girecek