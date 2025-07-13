MEB-AGS İlk Oturumu Tamamlandı

Sınavın ilk oturumu AGS, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa dahil olmak üzere 103 sınav merkezinde, 1035 bina ve 18 bin 90 salonda düzenlendi.

411 bin 805 aday sınava başvurdu ve sınav saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. AGS'de adaylara sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayan çoktan seçmeli 80 soru soruldu ve 110 dakika cevaplama süresi verildi.

Emniyet görevlileri dahil 53 bin 977 kişi görev yaptı ve AGS saat 12.05'te sona erdi.

Sınavın İkinci Oturumu: Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)

MEB-AGS'nin ikinci ve son oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), saat 14.45'te uygulanacak ve adaylara alanlarına göre sorular yöneltilecek.

Sınava girdiği alana göre adaylara 50 çoktan seçmeli soru yöneltilecek.

yöneltilecek. İlköğretim matematik, fen bilimleri, matematik, fizik, kimya/kimya teknolojisi testlerinde 90 dakika ,

, Biyoloji, Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam-hatip lisesi meslek dersleri, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi ve beden eğitimi testlerinde ise 70 dakika süre verilecek.



