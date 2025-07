HSK 1. Daire Başkanı Kuloğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' mesajı

Yargı teşkilatında yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, terörle mücadelede elde edilen başarıların kamu hizmetlerine yansımasına dikkat çekerek,

Türkiye'de oluşan güven ve istikrar ortamının yargı camiası üzerindeki etkilerine dair önemli mesajlar verdi. Kuloğlu'nun vurguladığı başlıca tema, "terörsüz bir Türkiye" hedefinin artık sadece bir söylem değil, sahada hissedilen bir güven iklimine dönüştüğü oldu. Bu yeni ortamın, yargı hizmetlerinin kalitesine ve görev yeri tercihlerine doğrudan etki ettiğini belirten Kuloğlu, büyükşehirlerde yaşanan barınma ve ulaşım zorluklarına karşılık doğu illerinin giderek daha dengeli ve yaşanabilir alanlar haline geldiğini ifade etti.

Görev Yeri Tercihlerinde Yeni Dönem

"Görev yeri tercihleri artık güvenlik değil, sosyal imkanlara göre şekilleniyor" Artan lojman imkanları, yaygınlaşan kamu yatırımları ve gelişen sosyal olanaklar sayesinde görev yeri tercihlerinde güvenlik endişesinden çok yaşam kalitesi ve ekonomik şartlar belirleyici hale geldi.

Kuloğlu, teşkilatta görev yerlerine dair yaklaşımın değiştiğini ve bu değişimi dikkate alarak görev yerlerinin sınıflandırılmasında güncelleme yapılması gerektiğini belirtti.

Bölge sisteminin korunarak her ilin kendi içinde ekonomik koşullar, ulaşım imkanları, sosyal yaşam olanakları ve lojman durumu gibi kriterlere göre yeniden değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Doğuya Gönüllü Tayinlerdeki Artış

"Doğuya gönüllü tayinlerdeki artış özverinin göstergesi" Doğu illerine gönüllü tayin taleplerinde gözlenen artış, yargı mensuplarının mesleki sorumluluğu çevresel şartlardan bağımsız bir şekilde benimsediğini gösteriyor.

Bu sürecin adil, şeffaf ve dengeli bir yapıya kavuşturulması için çalışmalar devam ediyor.

Yeni yaklaşım, sistemin iyileştirilmesine ve görev yerlerine olan aidiyetin, mesleki motivasyonun artmasına katkı sağlayacak.

Adaletin Sağlanmasında Temel Sorumluluk

"Esas olan her koşulda adaleti sağlamak"Her ne kadar görev yerleri huzurlu bir ortam sunsa da, asıl önemin adaletin tarafsız, bağımsız ve etkin şekilde sağlanmasında olduğu vurgulandı. Kuloğlu, bu idealin görev yerinden bağımsız olarak her bir yargı mensubunun taşıdığı en temel sorumluluk olduğunu belirtti. Yargı teşkilatını hem kurumsal hem de çalışma koşulları açısından daha ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade eden Kuloğlu, "Teşkilat olarak yarınlarımızın bugünlerimizden daha iyi olacağına inanıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.