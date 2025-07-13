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Antalya için 4 öncelikli alanda teşvik verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Antalya için belirlenen 4 öncelikli alanda yatırımcılara vergi indirimi, makine desteği ve KDV istisnası gibi güçlü teşvikler sunacaklarını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 13:15, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 14:08
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Antalya için 4 öncelikli alanda teşvik verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya için belirlenen 4 öncelikli alandaki yatırımlar için güçlü teşvikler sunacaklarını belirtti. Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile şehirlerin potansiyelinin zirveye taşındığını ve kalkınma yolculuklarının tüm imkanlarla desteklendiğini vurgulayan Kacır, Antalya'da öncelikli alanlarda yatırımlara güçlü teşvikler sağlanacağını açıkladı. Bu kapsamda, vergi indirimi, yatırım tutarının belirli oranlarında makine desteği veya faiz/kar payı desteği, KDV istisnası, yatırım yeri tahsisi, gümrük vergisi muafiyeti ve 8 yıl sigorta primi işveren desteği gibi avantajlar sunulacak.

Desteklenecek Yatırım Alanları

  • Sporcu sağlığı ve performans merkezi
  • Katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkisel ürünler üretimi
  • Organik sera atıklarından selüloz ve/veya mikrobiyal gübre üretim tesisi
  • Mikroalg tabanlı Omega-3 ve biyogübre üretimi

Mikroalg Tabanlı Omega-3 ve Biyogübre Üretimi

İklim değişikliği ile mücadelede karbon yutak alanları oluşturabilen ve atık suların değerlendirilmesini mümkün kılan mikroalg üretimi için Antalya'nın elverişli iklim ve üretim koşullarına sahip olduğu vurgulandı. Türkiye'de balık yağı ve Omega-3 ithalatı 212 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Yapılacak yatırımla mikroalg tabanlı Omega-3 üretimi gerçekleştirilecek ve doğal gıda boyası ile biyogübre gibi katma değerli yan ürünler elde edilecek.

Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürünler Üretimi

Türkiye'de yaklaşık 4 bin endemik bitki türü bulunurken, Antalya 500 endemik türle önemli bir zenginliğe sahip. 2024 yılı bitki ekstreleri ithalatı 65 milyon dolar, ihracatı ise 12,7 milyon dolar seviyesinde. Kekik, ada çayı ve biberiye gibi türlerin ekstre ve özütlerinin işleneceği yatırımla ithalat azaltılacak, ihracat artırılacak.

Organik Sera Atıklarından Selüloz ve/veya Mikrobiyal Gübre Üretimi

Antalya'nın örtü altı sebze ve meyve üretiminde 4,5 milyon ton ile Türkiye'nin toplam üretiminin yaklaşık %50'si gerçekleşiyor. 317 bin dekar örtü altı alanda yapılan üretim sonucunda yüksek miktarda atık ortaya çıkıyor. Bu atıklar selüloz ve mikrobiyal ürünlere dönüştürülecek.

Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi

Antalya'nın uygun iklimi ve tesis yapısı sayesinde milli ve olimpik sporcular için bir çekim merkezi olduğu belirtiliyor. İl, 85 farklı ülkeden yılda 1000'in üzerinde spor takımını ağırlıyor. Yatırımla sporcu performansının geliştirilmesi, sporcu sağlığında ve spor turizminde uzmanlaşma hedefleniyor.


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