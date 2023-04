İrfan Can Kahveci'den fotoğraf özrü

Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz'in Uraz Kaygılaroğlu'nun gösterisinde oyuncu Özgün Bayraktar'la çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.

Bayraktar, Serdar Aziz ve Kahveci ile çektirdiği fotoğrafı önce sosyal medyada sarı-kırmızı emojilerle paylaştı. Bayraktar'ın kullandığı sarı-kırmızı kalp emojileri Fenerbahçe taraftarların tepkisi çekerken, gelen tepkilerin ardından Kahveci açıklamada bulundu.

HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM

Konuyla ilgili konuşan Kahveci, "Dün akşam eşimle birlikte; çok iyi bir Fenerbahçe taraftarı da olan Uraz Kaygılaroğlu'nun stand up gösterisine moral bulmak ve destek olmak için katıldık. Futbol da konuştuk, hayattan, ailelerimizden, çocuklarımızdan da konuştu, güldük eğlendik de. Özellikle gösteride sahne alan birisinin fotoğraf isteğinin üzerine kontrolüm dışında konulan emojilerle gündem olup üzdüğüm herkesten özür dilerim. Bu dönemde gülmemize tahammülü olmayanları da anlıyorum ve saygı duyuyorum.dedi.

Kahveci, Fenerbahçe TV'de yayınlanan 'Günün Röportajı' programında açıklamalarda bulundu.

Taraftarlardan özür dileyen Kahveci, "Taraftarlarımızı kırdıysam onlardan özür dilerim. Böyle bir görüntü vermeyi hiçbir zaman istemem. Ben kendim Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için her zaman elimden geleni yaparım oynasam da oynamasam da. Burada olsam da olmasam da Fenerbahçe'nin her zaman şampiyon olmasını isterim. Bunun için de her şeyi yaparım. Sezon başı iyi başladım. Alışık olmadığım bir mevkiide oynamama rağmen o mevkiiye bile alışmaya çalıştım, çabaladım. İyi de gidiyordu her şey. Sonra 2-3 maç performansım düştükten sonra bu üstüne gelen algılarla birlikte mental olarak çok tükendim" ifadelerini kullandı.

"BERABER OLMAMIZ LAZIM, BİRLİK OLMAMIZ LAZIM"

Birlik ve beraberliği dikkat çeken İrfan Can, "Sezon başında kariyerimin belki de en iyi başlangıcını yaptım. İstatistik olarak da çok iyi gidiyordum. Dünya Kupası arasından sonra takımda olduğu gibi bende de biraz performans düşüklüğü oldu. Sonra mental problemler de oldu. Bunun için profesyonelle çalışıyorum, her şeyi yapıyorum. 9 hafta kaldı. Taraftarımız kim olursa olsun bizimle beraber olsunlar son haftaya kadar. Ben inanıyorum ki 2 kupayı da buraya getireceğiz inşallah. Beraber olmamız lazım, birlik olmamız lazım. Türkiye'de Fenerbahçe tek bir kulüp, herkes Fenerbahçe'ye karşı. Hep bir arada olmamız lazım. Bu süreçte algılara da gelmememiz lazım." dedi.

"SEZON SONUNA KADAR ELİMDEN NE GELİYORSA YAPMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Kahveci, Fenerbahçe için elinden geleni yapacağını belirterek, "Ben sakatlıklarımdan dolayı her zaman ekstra çalışıyorum. Saha dışında da profesyonel destek alıyorum. Mental anlamda kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Sezon sonuna kadar oynarım veya kulübede otururum veya tribünde otururum. Tabii ki de ben her maç oynamak isterim, Fenerbahçe için elimden geleni yapmak isterim ama oynamasam da takım arkadaşlarımı motive etmek için elimden geleni yapacağım. Sezon sonuna kadar elimden ne geliyorsa yapmaya çalışacağım. Ben her zaman kendimi özeleştiri yapıyorum. Performansım düştüğünde ben kendimi de görüyorum. Ama bu benim bilerek yaptığım bir şey değil. Performansım düştüğünde ben de farkına varıyorum ama tekrar yükseltebilmek için elimden geleni yapıyorum. Bazen 'taraftarımız haklı kızmakta' diyorum. Benim taraftara karşı hiçbir zaman tavrım olmadı, bundan sonra olamaz da" dedi.

"FENERBAHÇE ARMASINA YAKIŞIKSIZ HİÇBİR ŞEY YAŞANMADI"

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu sosyal medyadan, "Bir Fenerbahçe taraftarı olarak dün gece yaşanan olayları üzülerek takip ettim. Üzüntümüz sebebi günlerdir mutsuz gördüğüm arkadaşım İrfan Can'ı stand-up gösterime çağırıp onu biraz olsun neşelendirmek isteğimin işleri daha da kötüye götürmesi. Güzel bir akşam geçirip kafa dağıtalım, moral verip oyuncuyu kazanalım istedim. Fenerbahçe armasına yakışıksız hiçbir şey yaşanmadı, gülmek eğlenmek herkesin hakkı." açıklaması yaptı.