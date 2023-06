Proje Okulları Yönetmeliğine açılan davalarda red kararları geldi

Bu okullara atamalar Bakan tarafından yapılmaktadır

Söz konusu Yönetmeliğin dayanağı olan 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin 9. fıkrasında, yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlara, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlara yapılacak öğretmen atamalarının ve yönetici görevlendirmelerinin Bakan tarafından yapılacağı; yine, aynı maddenin 10. fıkrasında, öğretim üyeleri ile Bakanlıkta görev yapmakta olan öğretmenlerin, bahsedilen eğitim kurumlarına yapılacak atama ve görevlendirilmelerinde, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatın sınavlar ve atanmaya ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı ve bahsedilen eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmelerinin özlük hakları, atanma ve terfi yönünden de kazanılmış hak doğurmayacağı yolunda düzenlemelere yer verildiği görülmektedir.

Yönetmelik üst hukuk normlarına uygundur

Bu durumda, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin 9. fıkrası kapsamı ve sınırları çerçevesinde, bu yasal düzenlemenin uygulanmasına yönelik olarak yapılan ikincil düzenlemede, proje okuluna öğretmen olarak atanacaklar için somut kriterlere, atanan öğretmenlerin görev sürelerine ve hesaplanmasına ilişkin objektif kurallara yer verildiği anlaşılmakta olup, proje okuluna yapılacak öğretmen atamalarında uygulanacak usulün düzenlediği Yönetmeliğin dava konusu olan maddesinde, kamu yararına, hizmet gereklerine ve üst hukuk normlarına aykırılık görülmemiştir.

DAVANIN KONUSU :

Bursa ili, Nilüfer ilçesi, .Lisesinde müzik (keman) öğretmeni olarak görev yapan davacının, aynı il, Yıldırım ilçesi, .Ortaokuluna atanmasına ilişkin 03/10/2016 günlü işlem ile bu işlemin dayanağı olan ve 01/09/2016 günlü, 29818 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin 8., 10., 11., 13. ve Geçici 1. maddelerinin iptali istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Danıştay İkinci Dairesinin 23/12/2020 günlü, E:2017/27, K:2020/3582 sayılı kararıyla; 01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin 8., 10., 11. ve 13. maddeleri yönünden süre aşımı nedeniyle davanın reddine, Geçici 1. maddesi yönünden karar verilmesine yer olmadığına, atama işleminin ise iptaline karar verilmiştir.

Anılan kararın, davacı tarafından davanın süreden reddine ilişkin kısmının, davalı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iptal ve karar verilmesine yer olmadığına ilişkin kısımlarının, davalı Bursa Valiliği tarafından ise iptale ilişkin kısmının temyiz edilmesi üzerine; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 16/12/2021 günlü, E:2021/1350, K:2021/3078 sayılı kararıyla; davacının temyiz isteminin kısmen kabulüne, kısmen reddine, davalı idarelerin temyiz istemlerinin reddine, Danıştay İkinci Dairesinin 23/12/2020 tarih ve E:2017/27, K:2020/3582 sayılı kararının, dava konusu Yönetmeliğin 11. ve 13. maddeleri yönünden davanın süre aşımı nedeniyle reddine ilişkin kısmının "dava konusu atama işleminin dayanakları arasında 11. ve 13. maddelerin de bulunduğu, atama işleminin tebliğinden itibaren bu maddeler yönünden de davanın süresinde açıldığı" gerekçesiyle bozulmasına, temyize konu diğer kısımlarının onanmasına karar verilmiştir.

DAVACININ İDDİALARI :

Davacı tarafından; çalışma sürelerine kısıtlama getirilerek topluca görevinden ayrılmak durumunda kalan öğretmenlerin yerine, daha önce böyle bir birikime ve arşive sahip olmayan öğretmenlerin atanmasının, sözü edilen yıllar içerisinde edinilmiş tüm kazanımların her seferinde yeni baştan oluşturulmasını gerektireceği, bu durumun, sözü edilen kurumdaki başarının sürekliliğine engel olacağı, Yönetmeliğin 11. maddesinde yer alan düzenlemenin hizmetin gerekleriyle de uyarlı bulunmadığı; yine Yönetmeliğin 13. maddesinde hiçbir somut kriter belirtilmediği, proje okuluna yapılacak öğretmen ve yönetici atamalarının genel ve özel koşullarında, eğitim hizmetinin asli unsurlarını sağlamaya yönelik bir düzenleme getirilmezken, atamalarında farklı düzenleme getirilmesinin eğitim hizmetine bir etkisi olmayacağı gibi, aynı nitelikteki öğretmenlerin atamasında eşitlik ilkesine aykırı uygulama yaratılacağı; dava konusu olan maddelerin üst hukuk normlarıyla uyumlu olmadığı ileri sürülmüştür.

DAVALI İDARELERİN SAVUNMALARI :

1- .Bakanlığının Savunması: 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin dokuzuncu fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve 01/09/2016 günlü, 29818 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin Geçici 1. maddesiyle, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, valiliklerce ataması yapılmış olan öğretmenler ile görevlendirilmesi yapılmış yöneticilerden dört veya sekiz yıllık görev süresini tamamlayanların, proje okullarındaki görevlerinin sona ereceği yolunda düzenleme yapıldığı; dava konusu olan Yönetmelik maddelerinin üst hukuk normlarına uygun olduğu savunulmuştur.

2- .Valiliğinin Savunması : Dava konusu bireysel işlemin, dayanağı olan mevzuata uygun olarak tesis edildiği yolunda savunma yapılmıştır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Bozma kararına uyulmak suretiyle, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. ve 13. maddeleri yönünden davanın reddine karar verilmesi gerektiği düşünülmüştür.

DANIŞTAY SAVCISI DÜŞÜNCESİ:

Dava; Bursa ili, Nilüfer ilçesi, .Lisesinde "Müzik (Keman) Öğretmeni" olarak görev yapan davacı tarafından, .Ortaokuluna atanmasına ilişkin 03/10/2016 günlü işlem ile bu işlemin dayanağı olan ve 01/09/2016 günlü, 29818 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin 8., 10., 11., 13. ve Geçici 1. maddelerinin iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay İkinci Dairesinin 23/12/2020 günlü ve E:2017/27, K:2020/3582 sayılı kararının, dava konusu Yönetmeliğin 11. ve 13. maddeleri yönünden davanın süre aşımı nedeniyle reddine ilişkin kısmının bozulmasına, diğer kısımlarının onanmasına ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 16/12/2021 günlü ve E:2021/1350, K:2021/3078 sayılı kararı üzerine, bozma kararına uyularak işin esası yeniden incelendi.

652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin dokuzuncu fıkrasında, "... Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır. (Ek cümle: 2/12/2016-6764/8 md.) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi kapsamında üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarına bu okullarda okul müdürlüğü görevi verilebilir." hükmüne yer verilmiştir.

01/09/2016 günlü, 29818 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Yönetici ve öğretmenlerin görev süresi" başlıklı 11. maddesinde;

"(1) Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir.

(2) Öğretmenler dört yıllığına atanırlar.

(3) Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici veya öğretmen olarak görev yapılamaz. Bu süre, öğretmen temininde güçlük çekilen alanlarda projenin niteliğine göre ilgili Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan Onayı ile en fazla 2 yıl daha uzatılabilir." kuralına;

"Öğretmen atama" başlıklı 13. maddesinde ise;

"(1) Bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyan öğretmenler arasından eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlüğün inhası, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanın onayı ile dört yıllığına atama yapılır. Eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe belirlenen kriterlere göre görevinde başarı gösteren öğretmenlerin görev süresi ilk atamadaki usulle dört yıl daha uzatılabilir.

(2) Proje okullarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre öğretim elemanları ders vermek üzere görevlendirilebilir. Görevlendirilecek öğretim elemanlarında bu Yönetmelikte belirtilen şartlar aranmaz.

(3) Öğretmen atamalarına yönelik inhalar 01-31 Mayıs tarihleri arasında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bildirilir. Öğretmen atamalarına ilişkin iş ve işlemler, ders yılının başlama tarihinden önce sonuçlandırılır.

(4) Görev süresi biten öğretmenlerin iş ve işlemleri okul müdürlüğünce, yöneticilerin işlemleri ise il milli eğitim müdürlüğünce başlatılır." kuralına yer verilmiştir.

Yurt içinde ve yurt dışında yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşmaları çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar ile belirli eğitim reformu ve programları uygulayan okulların proje okulu olarak belirlenmesi ve Bakan tarafından onaylanması, bu okul ve kurumlara yapılacak öğretmen atamaları, yönetici görevlendirmeleri ile bu kapsamda tanımlanan proje okullarının bünyesindeki ortaokullara öğrenci seçilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlandığı ve öğretmen ve yönetici olarak atanacaklarda aranacak genel şartların ve öğretmen ve yönetici görevlendirme sürelerinin eğitim kurumunun gerektirdiği kriterleri gözeterek düzenlendiği anlaşılmakla anılan maddelerde yer alan kurallarda kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından dayanağı mevzuat hükümlerine bir aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenle, dava konusu Yönetmeliğin 11. ve 13. maddeleri yönünden davanın reddine karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Dairemizin 23/12/2020 günlü, E:2017/27, K:2020/3582 sayılı kararının, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 16/12/2021 günlü, E:2021/1350, K:2021/3078 sayılı kararıyla kısmen bozulması üzerine, 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine göre Danıştay dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdiği kararların temyizen bozulması halinde ısrar hakkı tanınmadığından bozma kararına uyularak, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten sonra dosyadaki bilgi ve belgeler de incelenmek suretiyle, bozulan kısım yönünden işin gereği düşünüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY :

Dava dosyasının incelenmesinden; Bursa ili, Nilüfer ilçesi, . Lisesinde müzik (keman) öğretmeni olarak görev yapmakta iken, adı geçen okulun proje okulu olarak belirlenmesi ve davacının da bu okulda 8 yıldan fazla süreyle görev yapması nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği'ne istinaden, dava konusu 03/10/2016 günlü Bursa Valiliği işlemi ile aynı il, Yıldırım ilçesi, Yeşilevler .Ortaokuluna atanması üzerine, görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibarıyla;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 124. maddesinde; "Başbakanlık, bakanlık ve kamu tüzel kişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartı ile, yönetmelikler çıkarabilirler." hükmü yer almıştır.

652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin 9. fıkrasında, "Ek: 1/3/2014-6528/22 md.) Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır. (Ek cümle: 2/12/2016-6764/8 md.) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi kapsamında üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarına bu okullarda okul müdürlüğü görevi verilebilir." hükmüne yer verilmiştir.

Aynı maddenin 10. fıkrasında ise, "(Ek: 1/3/2014-6528/22 md.) Öğretim üyeleri ile Bakanlıkta görev yapmakta olan öğretmenlerin dokuzuncu fıkra kapsamındaki kurumlara atanma ve görevlendirilmelerinde bu Kanun Hükmünde Kararname, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatın sınavlar ve atanmaya ilişkin hükümleri uygulanmaz. Dokuzuncu fıkra kapsamındaki kurumlara yönetici görevlendirmeleri özlük hakları, atanma ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz." hükmü yer almıştır.

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin dokuzuncu fıkrasına dayanılarak hazırlanan davaya konu "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği" 01/09/2016 günlü, 29818 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

1- Yönetmeliğin 11. maddesinin iptali istemi yönünden;

Dava konusu Yönetmeliğin ''Yönetici ve öğretmenlerin görev süresi'' başlıklı 11. maddesinde, "(1) Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir.

(2) Öğretmenler dört yıllığına atanırlar.

(3) Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici veya öğretmen olarak görev yapılamaz.

(4) Görev süresi biten öğretmenlerin iş ve işlemleri okul müdürlüğünce, yöneticilerin işlemleri ise il milli eğitim müdürlüğünce başlatılır." hükmüne yer verilmiştir.

Uyuşmazlık konusu olayda; yöneticilerin dört yıllık süreyle proje okuluna görevlendirileceği ve yine öğretmenlerin de proje okuluna dört yıllılığına atanacakları, eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe belirlenen kriterlere göre görevinde başarı gösteren öğretmenlerin ve yöneticilerin görev süresinin ilk atamadaki ve görevlendirmedeki usulle dört yıl daha uzatılabileceği ve buna bağlı olarak aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici veya öğretmen olarak görev yapılamayacağı yolunda objektif kurallara yer verildiği görülmekte olup; düzenlemenin, üst hukuk normu olan 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin 9. fıkrasına aykırı bir yönünün bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Nitekim; 01/09/2016 tarihli, 29818 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin ''Yönetici ve öğretmenlerin görev süresi'' başlıklı 11. maddesinin 1., 2. ve 3. fıkraları yönünden, Danıştay İkinci Dairesinin 24/12/2019 günlü, E:2016/13701, K:2019/7433 sayılı kararı ile, davanın reddine karar verilmiş olup, temyiz yoluna başvurulması üzerine, anılan ret kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 27/05/2021 günlü, E:2020/1582, K:2021/1057 sayılı kararıyla onanmıştır.

Diğer taraftan, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin 8. fıkrasında, "(8) (Değişik: 1/3/2014-6528/22 md.) Okul ve Kurum Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz." hükmüne yer verilmiş olup; proje okulları dışındaki diğer eğitim kurumlarına yapılan yönetici görevlendirmelerinin de dört yıllığına yapıldığı görülmektedir.

Yine, 21/06/2018 günlü, 30455 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'nin 29. maddesinde, "(1) Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir. (2) Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamaz. ..." şeklinde benzer düzenlemelere yer verilmiştir. Yine, 17/04/2015 günlü, 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 48. maddesinde, "(1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dahil toplamda en fazla (Değişik ibare:RG-4/7/2015-29406) 12 yıl görev yapabilir. ..." şeklinde benzer düzenlemelere yer verilmiştir.

2- Yönetmeliğin 13. maddesinin iptali istemi yönünden;

Dava konusu Yönetmeliğin ''Öğretmen atama'' başlıklı 13. maddesinde, "(1) Bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyan öğretmenler arasından eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlüğün inhası, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanın onayı ile dört yıllığına atama yapılır. Eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe belirlenen kriterlere göre görevinde başarı gösteren öğretmenlerin görev süresi ilk atamadaki usulle dört yıl daha uzatılabilir.

(2) Proje okullarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre öğretim elemanları ders vermek üzere görevlendirilebilir. Görevlendirilecek öğretim elemanlarında bu Yönetmelikte belirtilen şartlar aranmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin dayanağı olan 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin 9. fıkrasında, yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlara, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlara yapılacak öğretmen atamalarının ve yönetici görevlendirmelerinin Bakan tarafından yapılacağı; yine, aynı maddenin 10. fıkrasında, öğretim üyeleri ile Bakanlıkta görev yapmakta olan öğretmenlerin, bahsedilen eğitim kurumlarına yapılacak atama ve görevlendirilmelerinde, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatın sınavlar ve atanmaya ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı ve bahsedilen eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmelerinin özlük hakları, atanma ve terfi yönünden de kazanılmış hak doğurmayacağı yolunda düzenlemelere yer verildiği görülmektedir.

Diğer taraftan; davaya konu Yönetmeliğin 8. maddesinde öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlara, 9. maddesinde yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlara, 10. maddesinde yönetici olarak görevlendirileceklerde ve öğretmen olarak atanacaklarda aranacak özel şartlara, 11. maddesinde yönetici ve öğretmenlerin görev süresine, 12. maddesinde yöneticilik ve öğretmenlik görev süresi hesaplanmasına yönelik düzenlemelere yer verilmiş bulunmaktadır.

Bu durumda, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin 9. fıkrası kapsamı ve sınırları çerçevesinde, bu yasal düzenlemenin uygulanmasına yönelik olarak yapılan ikincil düzenlemede, proje okuluna öğretmen olarak atanacaklar için somut kriterlere, atanan öğretmenlerin görev sürelerine ve hesaplanmasına ilişkin objektif kurallara yer verildiği anlaşılmakta olup, proje okuluna yapılacak öğretmen atamalarında uygulanacak usulün düzenlediği Yönetmeliğin dava konusu olan maddesinde, kamu yararına, hizmet gereklerine ve üst hukuk normlarına aykırılık görülmemiştir.

Nitekim; 01/09/2016 tarihli, 29818 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin ''Öğretmen atama'' başlıklı 13. maddesi yönünden, Danıştay İkinci Dairesinin 24/12/2019 günlü, E:2016/13544, K:2019/7431 sayılı kararı ile, davanın reddine karar verilmiş olup, temyiz yoluna başvurulması üzerine, anılan ret kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 27/05/2021 günlü, E:2020/1254, K:2021/1058 sayılı kararıyla onanmıştır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. 01/09/2016 tarihli, 29818 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. ve 13. maddelerinin iptali istemiyle açılan DAVANIN REDDİNE;

2. Nihayetinde dava kısmen süre ret, kısmen karar verilmesine yer olmadığı, kısmen iptal, kısmen ret ile sonuçlandığından, aşağıda dökümü yapılan .-TL yargılama giderinin haklılık oranına göre yarısı olan .-TL'lik kısmının davalı idarelerden alınarak davacıya verilmesine, diğer yarısı olan .-TL'nin davacı üzerinde bırakılmasına, davalı idarelerden tarafından yatırılan ve kullanılan .-TL posta giderinin haklılık oranına göre yarısı olan .-TL'lik kısmının davacıdan alınarak davalı idarelere verilmesine, diğer yarısı olan .-TL'nin davalı idareler üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra aidiyetine göre taraflara iadesine;

3. Bakılan davanın kesinleşen kısımları için davalı Milli Eğitim Bakanlığı lehine vekalet ücretine hükmedildiğinden, bu aşamada davalı Milli Eğitim Bakanlığı lehine yeniden vekalet ücretine hükmedilmemesine;

4. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu açık olmak üzere, 07/12/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.