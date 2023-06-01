Konya'da yol kenarında bıçaklanıp yakılmış iki cesedin kimliği belirlendi

Burada alınan DNA örneklerinden, cesetlerin Turgay G. (36) ile Nazan Ş.'ye (44) ait oldukları tespit edildi.

Konya-Ankara kara yolunun 125. kilometresindeki Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, 31 Mayıs'ta bulunan iki ceset, kimlik belirleme çalışmaları için Ankara'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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