Konya'da yol kenarında bıçaklanıp yakılmış iki cesedin kimliği belirlendi
Konya'nın Kulu ilçesinde, bıçaklanıp yakılarak yol kenarına bırakılmış kadın ile erkek cesedinin kimlikleri belli oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 19:45, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 19:57
Konya-Ankara kara yolunun 125. kilometresindeki Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, 31 Mayıs'ta bulunan iki ceset, kimlik belirleme çalışmaları için Ankara'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Burada alınan DNA örneklerinden, cesetlerin Turgay G. (36) ile Nazan Ş.'ye (44) ait oldukları tespit edildi.
Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT), şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma sürüyor.