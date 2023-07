Bakanlar Tekin ve Yumaklı 'Tercih Destek Programı'na katıldı

Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bahçelievler Belediyesinin üniversite tercihi yapacak öğrenciler için düzenlediği "Tercih Destek Programı"na katıldı.

"Önce Öğrenci Platformu" tarafından Bahçelievler Belediyesi işbirliğinde Bahçelievler Kongre Merkezi ve Nikah Sarayı'nda düzenlenen Tercih Destek Programı'na iki gün boyunca yaklaşık 500 üniversite öğrencisi adayı katıldı.

Programda, tercih yapacak öğrencilere birebir danışmanlık verilmesinin yanı sıra bürokratlar ve sektör temsilcilerinin aralarında bulunduğu alanında uzman isimler, gençlerle tecrübelerini paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, programa katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı konuşmada, hayal ettikleri fakülte ve bölümde okuyabilmeleri için gençlerin çok geniş seçenek havuzuna sahip olduklarını belirterek, kariyer planlaması ve tercih danışmanlığı için bu tür toplantıların ciddi şans anlamına geldiğini vurguladı.

Bakan Tekin, "Tercih sürecinde size en çok faydası olacak şeyler, kendi iç dünyanızı ve kendi yeteneklerinizi iyi görmek ve ona göre tercihte bulunmak. Eğer bunu yapmazsanız bir ömür boyu istemediğiniz, sevmediğiniz bir mesleği icra etmiş olacaksınız. Ama bunu yaparsanız severek zevkle yapacağınız bir meslek yapmış olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Ebeveyn olarak çocuklarının tercihine saygı duyduğunu anlatan Tekin, gençlerin istedikleri okulu kazanmaları temennisinde bulundu ve şöyle devam etti:

"Kazandıktan sonra kendinizi lütfen ama lütfen üniversitelerde biz akademisyenlerin size vereceği derslerle sınırlandırmayın. Biz sizin hayatınızın sadece bir kısmında size danışmanlık vermiş olacağız. Ama hayatın onun dışında belki yüzde elli, yüzde altmış, yüzde yetmiş beşlik bir kısmında öğreneceğiniz şeyler o kampüs binasının içerisinde, dışında sizin başka tür etkinliklerden alacağınız şeyler. Benim sizden isteğim bu ülkeye sahip çıkacak, bu ülke için mücadele edecek, bu ülke için değer, fikir üretecek bütün ortamlarda var olun, bulunun. Hem bu şekilde kendinizi daha iyi geliştirmiş olacaksınız, hem de biz, sizin büyükleriniz, sizinle ilgili güzel düşünceler içerisinde olacağız ve gönlümüz, içimiz ferah bir biçimde bu ülkeyi sizlere emanet etmiş olacağız."

- "Kendinizi ikna edemediğiniz hiçbir şeyi yapmayın"

Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, programa katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal faaliyetlerin teknoloji ile zirveye çıkması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin tarımsal faaliyetlerde Avrupa'da birinci, dünyada 10'uncu sırada olduğunu bildirdi.

Üniversite dönemiyle ilgili bazı anılarını anlatan Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Kendinizi kimseyle kıyaslamayın, sadece kendinizle yarışın. Kendi pozisyonunuza, yeteneklerinize, sahip olduklarınıza iyi bakın ve gereksiz karşılaştırmalarla motivasyonunuzu bozmayın. Elinizdeki imkanlarla ne yapacağınız çok önemli. Her ne iş yapıyorsanız en iyisini yapın ve attığınız her adımda ve aldığınız her kararda 'neden' sorusunu sorun. Kendinizi ikna edemediğiniz hiçbir şeyi yapmayın."

Bakanlar, konuşmalarının ardından tek tek öğrencilerin sorularını yanıtladı ve onlarla sohbet etti.

- "Robotların yaptıklarını kontrol eden, onların başındaki kişi olun"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, etkinlikte yaptığı sunumda, yapay zeka başta olmak üzere dünyadaki teknolojik gelişmeler ve geleceğin meslekleri hakkında bilgi verdi.

Koç, yapay zekadaki gelişmelerin pek çok meslekte daha az insana ihtiyaç duyulmasına neden olacağına dikkati çekerek, gençlere robotların yaptıklarını kontrol eden kişi olmalarını önerdi.

Programın Genel Koordinatörü de olan AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, 3 yıldır bu programı düzenlediklerini belirterek, "Bizim için bir kişinin dahi hayatına dokunmak, tanımadığımız bir kişinin bile hayatında kalıcı bir olumlu değişikliğe sebebiyet vermek bizim için çok kıymetli. O yüzden gece gündüz denemeden çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise gençlere sadece puanlarına göre değil, yeteneklerine ve ilgi alanlarına göre sevdikleri bir meslek seçmeleri tavsiyesinde bulundu.

Bahadır, bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Önce Öğrenci" programı ile öğrencilere üniversite tercihlerinde yardımcı olmayı hedeflediklerini anlattı.

THY Kurumsal İnovasyon ve Projeler Başkanı Lokman Ökten, "girişimcilik ve inovasyon" konulu sunumunda, kendi girişimcilik yolculuğundan örneklerle Türkiye'deki teknolojik gelişimi anlattı.

Girişimciliğin hayat boyu devam ettiğini söyleyen Ökten, üniversite öğrencisi adaylarına, en değerli yatırımın kendilerine yapacakları yatırım olduğunu ifade etti.

Ökten, gençlere İngilizce öğrenmelerini, hangi meslekten olurlarsa olsunlar teknolojik okur yazarlığa sahip olmalarını, sosyal olarak kendilerini geliştirmelerini, sivil toplum kuruluşlarında ya da bireysel olarak mutlaka sosyal çalışmalarda yer almalarını önerdi.

Konuşmaların ardından Bakanlar Tekin ve Yumaklı, Kadak ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.