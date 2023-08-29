Danıştay İDDK, 8 yıla olumlu sicilden bir kademe sorununa son noktayı koydu

14 Aralık 2015 tarihinde "Sözleşmelilikte geçen sürelere iki yıla bir kademe verilir" başlıklı araştırma dosyamızda, 28 Mart 2016 tarihinde "İki yıla bir ve sekiz yıllık olumlu sicile bir kademede olumsuz DPB görüşü" başlıklı araştırma dosyamızda ve 30 Ekim 2017 tarihinde "İki yıla bir ve sekiz yıllık olumlu sicile bir kademede olumsuz MEB yazısı" başlıklı araştırma dosyamızda; "Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ile ilgili olarak; 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesi ile 657 sayılı kanuna eklenen Geçici 37. maddesindeki; "...sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir." hükümlerine göre sözleşmeli personelin sözleşmeli olarak geçirdikleri sürelerin ilgili şartları taşımaları kaydıyla İki yılda bir ilave bir kademeden ve sekiz yıllık olumlu sicile bir kademe verilmesinde sözleşmelilikte geçen sürelerin dikkate alınması gerekmektedir. Devlet Personel Başkanlığı cevabı yazısında bu kanun maddesine yer vermiş fakat "kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir." hükmünü göz ardı ettiği kanaatindeyiz." tespitinde bulunmuştuk. Bu tespitimizden yıllar sonra Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2023/5 E., 2023/24 K. Sayılı ve 03.05.2023 tarihli aykırılığın giderilmesi kararı ile sözleşmeliden kadroya geçenlerin iki yıla bir kademe ve 8 yıla olumlu sicilden bir kademe sorununa son noktayı koydu.

Kanunun bu açık hükmüne rağmen Devlet Personel Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı; kadroya atanan sözleşmeli personelin sözleşmeli olarak geçirdikleri sürelerin ilgili şartları taşımaları kaydıyla İki yılda bir ilave bir kademeden ve sekiz yıllık olumlu sicile bir kademe verilmesinde sözleşmelilikte geçen süreleri hiçbir zaman dikkate almamış ve sürekli olarak olumsuz yazı yayınlamıştır.

29 Ekim 2019 tarihinde "Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler bir kademe alır mı?" başlıklı araştırma dosyamızda konuyu tekrar gündeme getirdik.

17 Şubat 2020 tarihinde "MEB'den, kadroya geçen sözleşmeli öğretmenlerin bir kademesine dair görüş yazısı" başlığı ile yayınladığımız Milli Eğitim Bakanlığının, kadroya geçen öğretmenlerin 657 sayılı Kanunun 64. maddesine göre bir kademe alıp alamayacağına ilişkin olarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığından görüş yazısı ile talebi yine ret etmiştir.

26 Kasım 2020 tarihinde "Sözleşmeli statüde geçen süreler iki yıla bir kademede dikkate alınır mı?" başlığı altında yayınladığımız Milli Eğitim Bakanlığının, Adıyaman Valiliğine verdiği görüş yazısında; sözleşmeli iken kadroya geçen öğretmenlerin sözleşmeli öğretmenlikte geçirdikleri sürelerin iki yıla bir kademede değerlendirilmeye alınmaması gerektiğini belirtmiştir.

Açılan çeşitli davalarda idari mahkemeler ve bölge idari mahkemeleri, olumlu veya olumsuz kararlar vermiştir.

Konuya ,Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu; 2023/5 E., 2023/24 K. Sayılı ve 03.05.2023 tarihli aykırılığın giderilmesi kararı ile son noktayı koymuştur.

Kararın gerekçesinde; "Başvuruya konu olan kararlar arasındaki aykırılık, ...... .. ...... bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde çalışmakta iken aynı Kanun'un 4/A maddesi kapsamında kadrolu Devlet memuru olarak atananların, sözleşmeli statüde çalıştıkları sürelerin, 657 sayılı Kanun'un 64. maddesi gereğince disiplin cezası almaksızın geçirilen sekiz yıllık sürenin hesabında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususundan kaynaklanmaktadır.

Aykırılığa konu edilen kararların incelenmesinden; davacıların, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalıştıkları sürelerin 657 sayılı Kanun'un 64. Maddesi gereğince disiplin cezası almaksızın geçirilen sekiz yıllık sürenin hesabında değerlendirilmesi için yaptıkları başvuruların, davalı idarece, "bu sürelerin Devlet memuru olarak geçirilen süreler anlaşılmaktadır.

Gerek 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinin ortak hükümler başlığı altında yer alan (C) bendinin 6 numaralı alt bendinde, gerekse Geçici 41. maddesinin 4. fıkrasında, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde çalışmakta iken memur kadrolarına Atananların, sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet sürelerinin, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümler nedeniyle, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceği öngörülen 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde geçirilen sürelerin; sürekli ve başarılı hizmet gösteren memurlar için disipline uygun davranışın ödülü niteliğinde olan, bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olmakla asli olarak edinilebilen ilerlemenin yanında fer'i bir kazanım öngören ve uyuşmazlıkta uygulanan norm olan "son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü bakımından da dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

Başvuruların idarece reddinin diğer bir gerekçesi olan, "mevzuatında disiplin hükümlerinin bulunmaması" hususu ise, davacıların, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde çalıştıkları dönemde tabi oldukları Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın "Sözleşmenin feshi" başlıklı Ek 6. maddesinin -Danıştay Onikinci Dairesinin 10/12/2014 tarihli ve E:2011/6048, K:2014/8538 sayılı kararı ile iptal edilmiş olsa da, sözleşmeli statüde görevli oldukları dönemde davacılar hakkında idarece uygulanan- (ç) bendi gereği, hizmet sözleşmesinde belirtilen koşullara uymama halinin tekrarlanması sözleşmelerinin feshi sonucunu doğurduğundan, bu halin tespitinde idare tarafından yazılı olarak uyarılmalarının gerekmesi ve ayrıca idarenin düzenliliği ilkesi göz önünde bulundurulduğunda, diğer kamu görevlileri kapsamında yer alan sözleşmeli statüde bulunanların da Devlet memurları gibi disipline aykırı fiil veya davranışlarının idarece tespit ediliyor ve kayda alınıyor olması sebebiyle, uygulanan normda belirtilen disipline ilişkin hususun bu çerçevede değerlendirilerek başvuruların sonuçlandırılması gerektiği anlaşıldığından dayanaksız bulunmuştur.

Bu durumda, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde çalışmakta iken aynı Kanun'un 4/A maddesi kapsamında kadrolu Devlet memuru olarak atananların, 657 sayılı Kanun'un 36. ve Geçici 41. maddeleri uyarınca sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet sürelerinin, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin belirlenmesi bakımından, anılan Kanun'un 64. maddesi hükümlerinin haklarında uygulanması gerektiğinden ve anılan sürelerde disipline aykırı fiil veya davranışları varsa idarece tespit edildiği ve kayda alındığı dikkate alındığında, 657 sayılı Kanun'un 64/4. maddesi hükmündeki disipline ilişkin şartın bu çerçevede ilgilendirilerek haklarında idarece işlem tesisi mümkün olduğundan, taleplerinin bu şekilde değerlendirilerek sonuçlandırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır." Hükümlerine yer verilmiştir.

İşte; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2023/5 E., 2023/24 K. Sayılı ve 03.05.2023 tarihli aykırılığın giderilmesi kararını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Dolayısıyla öğretmenlerin aleyhine olan bir Danıştay kararında, Danıştay kararını yazıya ekleyip bu karara göre işlem yapılması talimatı veren MEB, yukarıda sözü edilen Danıştay kararını bir yazıya ekleyip sözleşmeden kadroya geçtiği halde önceki olumsuz görüş yazılarına göre iki yıla bir kademe ve 8 yıla olumlu sicilden bir kademeden yararlanamayan öğretmenlere bu haklarının verilmesini sağlamalıdır.

Bu durumdaki öğretmenler ise okullarına yazacakları bir dilekçe ile bu haklarını istemelidirler.

Ahmet KANDEMİR