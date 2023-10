'2026'da yeniden tek haneli enflasyonu yakalayacağız'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle Türkiye Yüzyılı'nı da hep birlikte bir kardeşlik hukuku içinde inşa edeceğiz. Demokraside daha ileriye gideceğiz. Kalkınmamızı daha ileriye taşıyacağız. Dünyada çok daha güçlü bir ülke haline geleceğiz. Daha adaletli bir dünyanın ve daha huzurlu bir bölgenin oluşması için gayret sarf etmeye, liderlik yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Yılmaz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde düzenlenen Akademik Yıl Açılış Programı ve Fahri Doktora Tevdi Töreni'nin ardından Tuşba ve Edremit belediyelerince hayata geçirilen projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Tuşba Belediyesi hizmet binası bahçesinde düzenlene törende konuşan Yılmaz, terör tehdidinin sınırların dışına atılmasıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nde gözle görülür iyileştirmelerin olduğunu söyledi.

Terörün en büyük zararını bu bölgede yaşayan insanların gördüğünü vurgulayan Yılmaz, şimdi huzurun, güvenin olduğu bir ortamın en büyük faydasını yine bölgedeki insanların gördüğünü belirtti.

Yıllarca anaları ağlatmakla kalmayıp, bölgenin kalkınmasını engelleyerek refahının önüne geçenlerin ortadan kaybolmasıyla Van'ın hakiki kimliğini bulmaya başladığını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Terörle mücadelemizin yanı sıra demokratik kazanımlarla Van, bugün huzur ve emniyet içindedir. Milletimiz her kökenden, her inançtan, her meşrepten insanıyla kardeştir ve birliğimize, beraberliğimize sahip çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teröre ve terörü besleyen odaklara karşı dik duruşuyla oluşan bu huzur ve güven ortamı bölgede kalkınmaya da güç vermektedir. Allah'ın izniyle Türkiye ortalamalarının oldukça üzerinde bir hızla bölgemiz kalkınacaktır, büyüyecektir, gelişecektir. Türkiye'ye terör örgütleri üzerinden diz çökertme teşebbüsünü yapanlar, devlet-millet dayanışmasıyla hezimete uğratılmıştır. Van başta olmak üzere ülkemizin her karış toprağına hakim kıldığımız huzur ve güven iklimini kimsenin bozmasına da müsaade etmeyeceğiz."

Son 20 yılda Van ve çevresindeki illerde birçok yolu hizmete açtıklarını belirten Yılmaz, Van Çevre Yolu'nun da gelecek yılın sonunda tamamlanacağını ifade etti.

Ulaşım sistemlerini geliştirdikçe, sosyal refahın, ticaretin arttığını, güvenliğin pekiştiğini, yatırım ortamının iyileştiğini kaydeden Yılmaz, bundan sonra demir yollarına daha fazla ağırlık vereceklerini dile getirdi.

Van'ı, 2011'de meydana gelen depremden sonra ihya ettikleri gibi, deprem bölgelerini de aynı şekilde ihya edeceklerini anlatan Yılmaz, bu ağır yükün farkında olmaları gerektiğini, devlet ve millet dayanışması içinde bu yükü hep birlikte kaldıracaklarını vurguladı.

AK Parti'nin ülke yönetiminde olduğu gibi yerel yönetimlerde de devrim yaptığını, Türkiye'de şehirlerin altyapısının AK Parti belediyeciliğiyle belli bir noktaya geldiğini sözlerine ekleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Belediyeyi bir hizmet aracı olarak gören, halkın hayatını iyileştirmek için belediyeyi bir aracı olarak görenler, gerçek anlamda halka hizmet edebilirler. Dolayısıyla biz belediyelere ideolojik bir kurum olarak bakmıyoruz. Halka hizmet etmenin birer aracı olarak görüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de bu anlayışla belediye hizmetlerinde yeni modellerle, yeni fikirlerle, yeni projelerle Van'da ve tüm Türkiye'de belediye hizmetlerini daha üst seviyelere taşıyacağız. Yollar, köprüler, tüneller, raylı sistemler, parklar, yeşillendirme çalışmaları, yaşanabilir çevre, düzenli caddeler ve sosyal politikalarla AK Parti'li belediyelerin olduğu her yerde belediye kültürü değişmiş, vatandaşlarımızın aldığı hizmet ve kalitesi üst düzeylere ulaşmıştır. Türkiye'de sosyal belediyecilik ve çözüm üreten belediyecilik kavramı yerleşmiştir. Kalkınma yerelden başlar. Sadece merkezi idarenin çalışmalarıyla bir yere kadar gidebilirsiniz ama yerelden de kalkınmaya bir destek geldiği zaman merkezle yerel buluştuğu zaman asıl kalkınma ortaya çıkar."

Demokrasinin de kalkınmanın da yerelde başladığını hiçbir zaman akıllarından çıkarmamaları gerektiğini belirten Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde de şehirlerimizin ve insanlarımızın sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Büyük projelerimizi sürdüreceğiz. Yeni yeni projeler ekleyeceğiz. Bunun yanında katılımcı, vizyoner, girişimci belediyecilik anlayışını daha da güçlü hale getireceğiz. Şehirlerimizin her birini kendi tarihi, sosyal, ekonomik, kültürel değerleriyle, marka şehirler haline getirmeyi hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını demokrasi ve kalkınmamızın bir atılım dönemi olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Temel sorun olarak görülen hayat pahalılığıyla mücadele konusunda da etkin ve kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, hayat pahalılığıyla mücadeleyi bir yandan gelirleri arttırarak diğer yandan da enflasyonu dizginleyerek, kontrol altına alarak sürdürdüklerini söyledi.

İlerleyen günlerde önce aylık bazda iyileşmeler göreceklerini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Gelecek yılın ortalarından itibaren yıllık bazda ciddi düzelmelerin olduğunu hep birlikte göreceğiz. 2024'ün ikinci yarısı ciddi anlamda enflasyonun gerilediği, yıllık bazda da gerilediği bir dönem olacaktır. 2025'te bu ivme devam edecek. 2026'da ise yeniden tek haneli enflasyonu yakalayacağız. Bunun planını, programını yapmış durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da güçlü siyasi iradesiyle, güçlü bir ekiple bu programı hayata geçiriyoruz, geçirmeye devam edeceğiz. Pazartesi günü Gazi Meclisimize ülkemizin 2053 vizyonunu çizeceğimiz 12'nci kalkınma planını gönderiyoruz. Salı günü bunun sunumunu gerçekleştireceğiz. Ardından ilerleyen günlerde her alanda ülkemizi daha ileriye götürecek programlarımızı, hedeflerimizi içerecek 2024 bütçe teklifimizi de meclisimize sunacağız."

Yeni dönemde Van'ı, Edremit'i, bütün ilçeleri, Edirne'den Kars'a, Trabzon'dan Antalya'ya bütün illeri hizmetlerle, yeni yeni projelerle buluşturmaya devam edeceklerini dile getiren Yılmaz, "86 milyon biriz, beraberiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Hep birlikte Türkiye olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle Türkiye Yüzyılı'nı da hep birlikte bir kardeşlik hukuku içinde inşa edeceğiz. Demokraside daha ileriye gideceğiz. Kalkınmamızı daha ileriye taşıyacağız. Dünyada çok daha güçlü bir ülke haline geleceğiz. Daha adaletli bir dünyanın ve daha huzurlu bir bölgenin oluşması için gayret sarf etmeye, liderlik yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Tuşba ilçesinde hayata geçirilen Çok Amaçlı Spor Salonu, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Toplu Konut ve Bedesten Çarşısı ile Edremit ilçesinde hayata geçirilen Makine İkmal Kampüsü, havuz, stadyum ve millet bahçesinin açılışı yapıldı.

Programa, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu, Burhan Kayatürk, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve belediye başkanları katıldı.

'HERKES SUÇ İŞLEMEDİĞİ VE TERÖRE BULAŞMADIĞI SÜRECE FİKRİNİ İFADE ETSİN'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Herkes suç işlemediği sürece, teröre bulaşmadığı sürece fikrini özgürce ifade etsin. Ama belediye işi hizmet işi, gönül işi, samimiyet işi. Gerçek belediyecilikle inşallah daha fazla ilimizi, ilçemizi mart seçimlerinde buluşturacağız." dedi.

Tuşba ve Edremit belediyelerince hayata geçirilen projelerin toplu açılış töreninin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya gelen Yılmaz, AK Parti'nin her daim kendini yenileyen ve geliştiren bir parti olarak yoluna devam ettiğini söyledi.

AK Parti siyasetinin merkezinde her zaman milletin yer aldığını belirten Yılmaz, milletin bağrından çıkmış, milletle birlikte siyaset yapan bir parti olduklarını ifade etti.

Güçlerini milletin desteğinden, duasından aldıklarını dile getiren Yılmaz, "Buna layık olmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Beş yıl boyunca artık memleketi kimin yöneteceği belli. Belirsizlikler ortadan kalktı. Ekonominin düşmanı belirsizliktir. Siyasi belirsizlik olduğu zaman ekonomide de istikrar olmaz. Artık yolumuza belirsizliklerin olmadığı bir ortamda devam ediyoruz. Teknik belirsizlikleri de programlarımızla, planlarımızı ortadan kaldırıyoruz." diye konuştu.

Planlı ve programlı bir şekilde 5 yıl yapılacakları birer birer hayata geçirmeye devam edeceklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Başkaları ne tartışırsa tartışsın. Görüyorsunuz, yorum yapmaya da gerek yok. Gündemimiz milletin gündemidir. Milletin önceliği neyse, beklentisi neyse bizim siyasetimizin esası da odur. Dolayısıyla biz milletimizin talepleri ve beklentileri doğrultusunda içeride, dışarıda hareket etmeye devam ediyoruz. Ekonomimizde bazı zorluklarımız var, farkındayız. Onları aşmaya gayret ediyoruz. Bir taraftan büyük bir deprem yaşadık. Onun yaralarını saracağız. Ağırlıklı olarak bu sene ve gelecek sene bir yükümüz var. Sonra nispeten rahatlayacağız. Diğer yandan büyümemizi, istihdamımızı, ihracatımızı sürdüreceğiz. Allah'ın izniyle büyüdükçe, güçlendikçe ortaya çıkan refahı adaletli bir şekilde değişik kesimler arasında ve değişik bölgeler arasında adaletli bir şekilde dağıtmaya devam edeceğiz."

Tüm güçleriyle milletin yanında olacaklarını vurgulayan Yılmaz, "Şimdi önümüzde yerel seçimler var. Belediyeler çok çok önemli. Yerel kalkınma ve yerel demokrasi için. Biz diyoruz ki gerçek belediyecilik olsun. Lafta belediyecilik olmasın. Samimi belediyecilik olsun, vatandaşa hizmet etmek için belediyecilik olsun. İdeolojisi olan gitsin. Nerede konuşacaksa konuşsun, söylesin. Demokratik bir ortam içinde fikir hürriyeti var. Herkes suç işlemediği sürece, teröre bulaşmadığı sürece fikrini özgürce ifade etsin. Ama belediye işi hizmet işi, gönül işi, samimiyet işi. Gerçek belediyecilikle inşallah daha fazla ilimizi, ilçemizi mart seçimlerinde buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Teşkilat üyelerinden her vatandaşın sorununu, derdini dinlemelerini isteyen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Konuşmayınca meydan başkalarına kalıyor. Hiçbir hizmet yapmamış olan, bu vatandaşın en küçük sorununu çözmemiş olanlar kalkıyorlar, konuşuyorlar, biz hiçbir şey söylemiyoruz. Böyle şey olmaz. Konuşmamız, anlatmamız lazım. Neyi anlatacağız? Hizmetlerimizi ve zihniyetimizi. Demokraside, kalkınmada neler yaptık hangi atılımları yaptık, neleri başardık, bunları anlatacağız milletimize. Ana dil konusundaki serbestiyetten, başörtüsüne, düşünce özgürlüklerine, temel hak ve hürriyetlere varıncaya kadar yaptıklarımızı anlatacağız. Bu hükümet demokraside sessiz devrimler yaptı. Bunları anlatacağız."

Programa, AK Parti Van milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, AK Parti İl Başkanı Emre Güray ve İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ile partililer katıldı.