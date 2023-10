Nobel ödüllü Sancar: Türkiye'nin 2. Yüzyılı için en çok bilime ihtiyacımız var

Nobel Kimya Ödülü'nü 2015'te kazanan ilk Türk bilim insanı olarak tarihe geçen Aziz Sancar, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne ilişkin değerlendirme yaptı.

"Nobel Ödülü, Atatürk ve Cumhuriyet tarafından kazanıldı"

ABD'de North Carolina Üniversitesi'nde 2017'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen konferansta yaptığı konuşmayı hatırlatan Sancar, burada dile getirdiği ifadelerini şöyle aktardı:

"Benim bilimsel olarak eğitilmem Türkiye'de gerçekleşti. Bilim metodunu Türkiye'de öğrendim. İlkokuldan liseye ve İstanbul Tıp Fakültesi'ne kadar olağanüstü hocalarım oldu. Okuduğum yıllarda İstanbul Tıp Fakültesi Avrupa'nın en iyilerinden biriydi. Bu nedenlerle inanıyorum ki aldığım Nobel Ödülü, Atatürk ve Cumhuriyet tarafından kazanıldı. Bu sebeple Nobel madalyası Anıtkabir'de."

Nobel Ödülü'nün sadece kendisini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni değil, bütün Türk dünyasını temsil ettiğini belirten Sancar, "Toprağımız bize verilmez, toprağımızı biz alırız. Bunlar Atatürk'ün ve çalışma arkadaşlarının sayesinde oldu. Onların inançları ve onların yaptıkları devrimler sayesinde oldu. O olmasaydı, Mardin'in Savur ilçesinden Nobel alacak bir bilim adamı yetişmezdi." diye konuştu.

"Türkiye güçlü ülkeler seviyesine ulaştırıldı"

Sancar, Cumhuriyet'in kuruluşunun üzerinden geçen 100 yılda çok önemli aşamaların kaydedildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet'in ilk 100. yılında Türkiye, güçlü ülkeler seviyesine ulaştırıldı. Bu da Atatürk ve dava arkadaşlarının başlattıkları ve olmazsa olmaz devrimleri ve fikirleri sayesinde oldu. Türkiye Cumhuriyeti, kız ve erkek çocuklara sözde değil, fiilen eşit haklar sağlamak yolunda büyük adımlar attı. Örneğin Türkiye, Almanya'dan daha çok kadın fizik profesörü yetiştirmiştir. Ülkemiz, dünyanın öteki tüm ülkelerine nazaran daha çok fakirine de zenginine de eğitim olanağı sağlamıştır. Dünyanın her tarafında sözde büyük güçler tarafından her türlü zulüm ve haksızlık yapılırken Türkiye, her zaman barışçıl bir yol izledi ve gereğinde mazlumun hakkını savunmaya çalıştı.

Türkiye'nin 2'nci yüzyılı için en çok bilime ihtiyacımız var. Bilime savunmaya yaptığımız kadar yatırım yapmalıyız. Bilimde kuvvetli olursak her şeyde kuvvetli oluruz. Bunun ispatını şimdiki jeopolitik dünyada görmek mümkün."

Türk Birliği vurgusu

Aziz Sancar, Türkiye'nin Atatürk'ün büyük ideali, "Türk Birliği" konusunda önemli adımlar attığını belirterek, şunları kaydetti:

"Atatürk o meşaleyi yaktı ama o zamanın şartlarında somut bir şey yapamadı. Fakat o ideali gelecek nesillere aşıladı. Şimdi Türk Birliğinin sağlanması için önemli ilerlemeler var. Ben ve benim gibi yakın arkadaşlarım Türk Birliğine inanıyoruz ve o yönde çalışıyoruz."

"Zamanınızı boşa harcamayın"

Sancar, gençlere Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin şu mesajları verdi:

"Yeni kuşak çocuklarımıza tavsiyem, çok çalışın, günlük münakaşalarla zamanınızı boşa harcamayın. Hangi konuyu meslek olarak seçtiyseniz ona odaklanın. Batı'yı taklit etmeyin, onlar bizi taklit etsin, taklit edilecek çok erdemlerimiz var."

Aziz Sancar kimdir?

Mardin'in Savur ilçesinde 1946'da dünyaya gelen Sancar, eğitimi olmayan ailesinin 8 çocuğundan biriydi. Çocuklarının eğitimine önem veren ailesi sayesinde üniversiteye kadar Mardin'de okudu.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra ABD'ye lisansüstü eğitim için giden Sancar, doktora derecesini Teksas Üniversitesinden Moleküler Biyoloji alanında aldı. Sancar, DNA tamiri ve hücre döngüsü gibi alanlarda uzmanlaştı, 2015'te DNA tamiri ile ilgili Tomas Lindahl ve Paul Modrich ile beraber kimya dalında Nobel Ödülü'nü kazandı.