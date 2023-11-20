Yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çoban hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çoban tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 12:21, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 12:22
İlçenin kırsal İncirli Mahallesi Bulutlu mezrasında dün, küçükbaş hayvan otlatırken yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan M.A. (48), 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
M.A, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.