Yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çoban hayatını kaybetti

M.A, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlçenin kırsal İncirli Mahallesi Bulutlu mezrasında dün, küçükbaş hayvan otlatırken yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan M.A. (48), 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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