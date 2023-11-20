Bakanlıktan, yurtta cinsel istismar iddiasına suç duyurusu

Bakanlık, bazı basın yayın organlarında yer alan "Süleymancıların yurdundaki istismarı 5 erkek çocuğu anlattı, istismarcı eğitmen serbest bırakıldı" şeklindeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Bakanlık avukatlarının olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğu bildirilerek, "Yargılama sürecine müdahil olarak suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız. Mağdur çocuklara ve ailelerine yönelik başta psikososyal destek olmak üzere hizmet modeli çalışmamız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.