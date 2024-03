Yerlikaya, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) Bağışçı Yemeği Programı'nda, gün boyu Konya'da bir dizi programlara katıldığını söyledi.

Her insanın birbirinden farklı yetenekleri olduğunu anlatan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Dünya tarihi birçok kez göstermiştir ki farklı düşünenler, fark yaratırlar. Otizm ise bir eksiklik değil, farklılık. Kırmızı güllerle süslü bir bahçedeki mavi güllerdir. Canınızdan çok sevdiğiniz çocuklarımızın bazıları da nörobiyolojik farklılıklarla dünyaya geliyor. Sosyal etkileşimlerini engelleyen özellikler onları iç dünyalarında bazı sıkıntılarla baş başa bırakabiliyor. İşte SOBE Vakfı'mızın çıkış noktası tam da budur. Otizmli bireylerin dertlerine derman olmak, onların ve ailelerinin omuzlarındaki yükü bir nebze olsun hafifletmek. Bir çocuğun hayatına dokunmak, onun içindeki cevheri çıkarmak için emek sarf etmek, eğitimleri için maddi manevi destek olmak. Allah hepinizden razı olsun, iyi ki varsınız."

Yerlikaya, SOBE Vakfı'nın bağışçılarının birer kahraman olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün varlığıyla gurur duyduğumuz SOBE'nin çıkış noktası Selçuklu Belediyemiz tarafından 2011'de bir sosyal sorumluluk projesiydi. Her şey bu ulvi düşünce ile başladı. Merkezin inşası ise 2014'te tamamlandı. 8 yıl öncesi ise bu eğitim merkezinin bir gönüllülük ve adanmışlıkla sürdürülebilir kılınması için Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı kuruldu. 21 bin metrekare üzerinde inşa edilen ki şu an 37 bine doğru gidiyor, bu alanda Türkiye'nin en kapsamlı, büyük merkezine sahip olan vakfımız çalışmalarının büyük bir özveriyle sürdürüyor. Merkezimizde şu anda 102 öğrenciye hizmet veriliyor. Hatay'da açtığı 6 derslikte de 30 otizmli çocuğumuz eğitim görüyor. Otizmli çocuklarımıza hizmet veren bu tür merkezlerimizin önemini her geçen gün artıyor."

Türk milletinin zorlukların sevgi ve muhabbetle aşılacağına inanmış bir milleti olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Sabrın sorunun selamet olduğunu, her türlü güçlük ve mahrumiyeti azimle, gayretle, çalışmayla yenebileceğimizi biliyoruz. Otizmli bireylerin dertleriyle dertlenmek, onlarla hemhal olmak, hayatın her alanında yanlarında olmak insana ve topluma karşı olan sorumluluğumuzun bir gereğidir. Bu bilinç ve inançla inşa edilen SOBE'nin manevi harcında öyle güçlü bir malzeme var ki işte biz ona sevgi diyoruz. Bu sevgi öylesine özel, öylesine güçlü ki açmadığı kapı, aşamadığı bir engel yok. Sevgiyle ve merhametle yorar bu anlamlı merkez, inşallah yaradılıştan ayrıcalıklı olan evlatlarımıza umut ve tebessüm olacak."

Öte yandan Yerlikaya, Konyaspor Kulübünü ziyaret etti. Burada bazı taraftarlar Bakan Yerlikaya'yı meşalelerle ve sloganlarla karşıladı.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan takım hakkında bilgi alan Yerlikaya'ya, ziyaret sonunda isminin yazılı olduğu forma takdim edildi.

Bakan Yerlikaya'ya ziyaretinde AK Parti Konya milletvekilleri Selman Özboyacı, Mehmet Baykan, Ziya Altunyaldız, Orhan Erdem, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti İl Başkanı Hasan Angı eşlik etti.