Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi katildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Sevgili gençler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün burada karşımda ülkemizin en büyük gençlik hareketini görüyorum. Ülkemizin son 10 yıldaki gençlik çalışmalarına mührünü vuran çalışkan kardeşlerimi görüyorum. Bir iyilik hareketi görüyorum. Milletimizin yanında olan kahramanlar görüyorum.

Kalbi ülkesinin istiklali ve istikbali için çarpan Türkiye Yüzyılı gençlerini görüyorum. Bu yeni nesil Allah'ın izni ile maya tutmuştur. Yurtları ile, bursları ile, ticarethaneleri ile TÜGVA ailesi her alanda dal budak salıyor. Bu çelikten iradeyi daha da yükselteme vakti şimdi.

Her gün yeniden doğarak Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü kesintisiz sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına damgamızı vuracağız. Medeniyetimizi ihya ederek büyük atılımı beraber gerçekleştireceğiz. Gençlik büyük lütuf. Bu büyük lütfun hakkını vermek için yurtlarımızı hikmet yuvası haline getirerek her alanda kabiliyetlerimizi geliştirerek sanal dünya ile gerçek dünya dengesini kurarak, iman varsa imkan da vardır anlayışı ile zorlukları aşıp mücadeleyi her alanda sürdürmeliyiz.

"Ömrümüzün tüm dönemlerinde gençlerimize inandık, onlarla yol yürüdük"

Sizlerin böyle bir şuur ile hayatınıza yön vermesini diplomalarınızdan daha önemli görüyorum. Sadece diploma değil bireysel birikimler de çok önemlidir. Akranları ile ciddi müzakere yapacak kabiliyete sahip olmayan, her açıdan şahsiyetini inşa etmeyi dert etmeyen bir gençlik bizim için kayıptır.

Vatanımıza canımız pahasına sahip çıkmaya var mısınız gençler. Ülkemize göz dikenlerin başına gök kubbeyi yıkmaya var mısınız gençler? Gençlerinden ümidini kesen bir millet geleceğini kaybetmiş demektir. Ömrümüzün tüm dönemlerinde gençlerimize inandık, onlarla yol yürüdük.

Tüm büyük sınamalarda gençlerimizi yanımızda bulduk. Ben misafirim, siz ev sahibisiniz. Şimdi tek hedefimiz, Türkiye Yüzyılı hedefini başarıya ulaştırmaktır. Sizlerden beklentimiz kendinizi bu geleceğe hazırlamaktır. Bugün selamlaşmayı bile unutmuş hatta beceremeyen gençlere rastlıyorum.

Birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim; aranızda selamı yayınız. Selamünaleyküm ve aleykümselam... Selamdan mahrum kalmayı beddua kabul eden ecdadın evlatlarına başı önde gelip geçmek yakışır mı?

Hamd olsun Ayasofya yeniden ibadete açıldı. Taksim'e camimiz yapıldı. Kıyafeti yüzünden mağdur edilen insanlarımız haklarına kavuştu.

İnanç değerlerim üzerindeki yasaklara son verildi. Ancak hala süren ve hatta durumun daha da vahim hale geldiği gündemlerimiz de mevcut.

"Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi katildir"

Bunların başında Gazze topraklarında ve Filistin'de işlenen cinayetler ve Kudüs'ün mahremiyetinin sürekli ihlal edilmesi geliyor.

Gazze'deki zulüm bırakınız kalple zulüm etmeyi, dille değiştirme safhasını bile geri bırakmıştır. İsrail'in soykırım politikasına karşı insanlığın yekpare bir şekilde eyleme geçmesi gerekiyor.

ABD ve Avrupa devletleri tarihe kadın ve çocuk katillerinin hanisi olarak kayda geçmişlerdir. Önce bu devletlerin tavırlarını gözden geçirip geri dönmeleri lazımdır. Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi katildir.

Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi hırsızdır. Filistin halkının binlerce yıldır sahip olduğu arazileri, bahçeleri, mahsulleri ve ağaçlarıyla gasp etmektedir.

Yerleşimci denen hırsızlar çetesi bu gasplar İsrail devletinin adaletinin, ordusunun, polisinin gözetimi ve desteği altında yürütülmektedir. İsrail yönetimi yalancıdır.

İsrail yönetimi faşisttir. Üstün ırk edasıyla pek çok ırkı yok etmeyi amaçlayan NAZİ kafasının bugünkü temsilcisi İsrail'dir.