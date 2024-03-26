1 Nisan'da okullar tatil olacak mı?

1 Nisan'da yani seçimden sonraki gün okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili araştırmalar başladı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, okullarda yapılacak olan oy verme işlemleri nedeniyle, bir sonraki günün tatil olmasını bekleyen öğrenciler ve veliler sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, 1 Nisan'da okullar tatil mi, seçimden sonraki gün okullar tatil mi olacak?

1 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geçtiğimiz yıl 14-28 Mayıs'ta yapılan seçimlerden sonraki gün okullar tatil edilmişti.

Buna göre; 31 Mart 2024 seçimlerinden sonraki gün yani 1 Nisan tarihinde okulların tatil olması bekleniyor.

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.