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Beyaz et satışına yeni düzenleme yolda

Ticaret Bakanlığı, kanatlı ürün ihracatına kısıtlama getirmek amacıyla çalışma başlattı. Önümüzdeki ay hayata geçirilecek uygulama ile beyaz et fiyatlarının düşürülmesi ve tüketicinin her türlü fırsatçılığa karşı korunması hedefleniyor. Kırmızı etle de ilgili yeni hazırlıkların yapıldığı belirtilirken, kısa süre içerisinde 3 gemi büyükbaş hayvanın Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 28 Nisan 2024 09:02, Son Güncelleme : 28 Nisan 2024 08:58
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Beyaz et satışına yeni düzenleme yolda

Ticaret Bakanlığı, beyaz et fiyatlarının düşürülmesi için harekete geçti. Son aylarda yaklaşık yüzde 170 oranında zamlanan kanatlı ürünlerin ihracatına kısıtlama getirilmek amacıyla çalışma başlatıldı. En son 2023 yılının Mayıs ayında kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatlarının ihracatı kayda bağlanmıştı. Konuya ilişkin hazırlanacak yeni düzenlemenin ise önümüzdeki ay Resmi Gazete'de yayımlanması öngörülüyor. İhracatın kısıtlanmasıyla birlikte yurtdışına çıkan aylık 50 ton civarında beyaz et, iç piyasaya sürülmüş olacak. Böylece fiyatların düşürülmesi ve tüketicinin her türlü fırsatçılığa karşı korunması sağlanacak.

KIRMIZI ETTE DE ÇALIŞMA

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, kırmızı etle ilgili de hazırlık yapıyor. Hayvancılık Yol Haritası kapsamında kısa süre içerisinde 3 gemi büyükbaş hayvan Türkiye'ye getirilecek. Ayrıca, yaklaşan Kurban Bayramı'nın da etkisiyle piyasaya et sürümünün artması ve fiyatların dengeye oturması bekleniyor.

ÜRETİM ARTIRILACAK

Kanatlı ürünler ihracatı bu yılın ocak ayında 61 bin ton iken, mart sonunda 56 bin tona kadar düştü. 15-21 Nisan haftasının verilerine göre ise toplam 30 bin tonluk dış satımın yapılacağı tahmin ediliyor. Kısa süre içerisinde beyaz etin üretimi de artırılarak, arz yetersizliğinin önüne geçilecek.

Ali Kürşat Büyükada

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