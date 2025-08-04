Uçaklarda Powerbank Kullanımı Yasaklanıyor: Bakanlıktan Tavsiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü aracılığıyla hava yolu işletmelerine powerbank kullanımının uçuşta yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduklarını açıkladı. İstanbul-Seul seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağının, taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) kaynaklı bir sorun nedeniyle İstanbul'a döndüğünü hatırlatan Uraloğlu, bu olayın uçuş emniyetinin önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Uçuş Güvenliği ve Powerbank Kullanımı

Kazakistan hava sahasında seyir halindeki Asiana Havayollarına ait uçakta bir yolcunun "powerbank"ini koltuk arasına düşürdüğünü ve cihazın buradan çıkarılamadığını belirten Uraloğlu, bu nedenle uçağın İstanbul'a dönmesinin uçuş emniyeti açısından kritik olduğunu ifade etti.

Uluslararası Kurallara Uyumun Önemi

"Taşınabilir elektronik cihazlarla ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyulması önemli" diyen Uraloğlu, bu tür cihazların taşıdığı risklere dikkat çekti.

Taşınabilir şarj cihazları , sıkışma, darbe veya ezilme gibi durumlarda yangın riski oluşturuyor.

, sıkışma, darbe veya ezilme gibi durumlarda yangın riski oluşturuyor. Elektronik cihazların uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde taşınması, uçuş emniyeti açısından kritik öneme sahip.

Bu sebeple, taşınabilir elektronik cihazlarla ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyulması büyük önem taşıyor.

SHGM'den Tavsiye

Daha önce Güney Kore'de bir uçakta powerbank patlaması sonucu yangın meydana gelmişti. Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) aracılığıyla hava yolu işletmelerine taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunuldu.



