Kurum: 31 Mart'ta sandık gelecek, hesap kesilecek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Rizeliler ile iftar programına katıldı. Programda konuşan Bakan Bak, "Rizeliler her zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında Kaçkar Dağları gibi dik durmuştur. Yine Rize'ye büyük hizmetleri olan; selde, yağmurda, çamurda beraber olduğumuz Murat Kurum başkanımıza sahip çıkacağız. Rize'de kentsel dönüşümün mimarı Murat Kurum'a sahip çıkacağız. İstanbul hizmet bekliyor. İstanbul'a tatil yapan başkan değil, çalışan başkan lazım. Murat Kurum lazım. Türkiye'nin dört bir yanında yağmurda, selde, depremde, yangında her yerde sahada çalışan arkadaşımız Murat Kurum var. İstanbul'da derdim varsa Murat Kurum'u ara. Bir Nisan geliyor saatini kur Murat Kurum geliyor. Hep beraber Rizeliler olarak bu yiğit adama sahip çıkacağız, arkasında dik duracağız" diye konuştu.

"31 MART'TA SANDIK GELECEK, HESAP KESİLECEK"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, "Biz afet bölgelerinde kardeşlerimizle el ele vermiş, yaralarını sararken, onların derdiyle dertlenirken, bunlar kendi konforları için orada villalar yapma derdine düştüler. Ama hiç endişe etmeyin, biz onların savurduğu paraları İstanbul'un projelerinde kullanacağız. Onların siyasi kariyeri için ayırdıkları kaynaklar biz, Rizeli hemşerilerimize harcayacağız. İstanbul'un hakkını İstanbul'a teslim edeceğiz. Bu millet kendini kandıranlara, unutanlara ve o kaybolan yılların hesaplarını 31 Mart'ta sandıkta hesabını soracak. Sandık milletin mahkemesidir. Sandık günü hesap günüdür. İşte o gün 31 Mart'ta sandık gelecek, hesap kesilecek. Rizeli kardeşlerim işte seçime artık 3 günümüz kaldı. Buradan İstanbul'umuzun güzel insanlarına, kıymetli hemşerilerime seslenmek istiyorum. Gelin 31 Mart'ta gerçek belediyecilikten yana olun. Gelin 31 Mart'ta İstanbul'un geleceğinden yana olun. Gelin 31 Mart'ta sağlam İstanbul'dan yana olun. Vereceğimiz her bir oyun tohum olduğu bilinciyle ve o tohumun hizmet görürse yeşerir anlayışıyla, emek verirse fidan olur bakışıyla ve karşılık bulursa orada orman olur bakışıyla İstanbul'a diyoruz ki haydi İstanbul şehrine oy ver. Şehrine oy ver ki İstanbul hizmet bulsun, huzur bulsun, mutluluk bulsun, güven bulsun. Size söz veriyorum 1 Nisan'dan itibaren her dakikamızı, her saniyemizi, her anımızı sizlere hizmet yolunda harcayacağız. 31 Mart'ta İstanbul'un hep birlikte fetret dönemini bitireceğiz. 31 Mart'ta bir bayram havasıyla İstanbul'a güneş doğacak. İstanbulluların yüzü gülecek ve hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.