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Pervari'deki silahlı kavgada DEVA Partisi başkan adayının kardeşi öldü

SİİRT'in Pervari ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 5 kişiden, DEVA Partisi Belediye Başkan Adayı İsmail Bilen'in kardeşi Abdurrahman Bilen (41) hayatını kaybetti. Aralarında AK Parti'den belediye başkanlığını kazanan Tayyar Özcan'ın kardeşi Lokman Özcan'ın da olduğu yaralıların tedavi sürerken, Valilik, olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığını, gece yarısından sonra ilçede ilan edilen sokağa yasağının perşembe günü 09.30'a kadar devam edeceğini duyurdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Nisan 2024 12:43, Son Güncelleme : 03 Nisan 2024 13:37
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Pervari ilçesinde dün gece iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada DEVA Partisi İlçe Belediye Başkan Adayı İsmail Bilen'in kardeşi Abdurrahman Bilen, seçimi kazanan AK Parti'li Tayyar Özcan'ın kardeşi Lokman Özcan ve Mustafa Özcan, yeğeni Rıdvan Naric ile ismi öğrenilmeyen 1 kişi yaralandı. 4 yaralı, ilk müdahalenin ardından Siirt ve Şırnak'taki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Abdurrahman Bilen, askeri helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Bilen, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Pervari'de belediye başkanlığı seçimi kavgasında 1 kişi öldü

Abdurrahman Bilen'in cenazesi, otopsi için morga götürüldü. İlçede ve hastane çevresinde taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Siirt Valiliği de Pervari ilçesi ve bağlı köylerde saat 01.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

SORUŞTURMA VE YASAKLA İLGİLİ VALİLİKTEN YENİ AÇIKLAMA

Olayla ilgili Valilikten yapılan yeni açıklamada, soruşturma kapsamında 6 şüphelinin gözaltına alındığı ve sokağa çıkma yasağının perşembe günü 09.30'da sona ereceği belirtildi. Açıklamada, "Pervari ilçe merkezinde belediye başkanlığı seçimini kazanan ve kaybeden iki grup arasında dün gece saat 22.45 civarında başlayan tartışma sonrasında çıkan silahlı kavga neticesinde 5 kişi yaralanmıştır. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, polis ve jandarma ekiplerimiz sevk edilmiştir. Yaralılar Siirt ve Şırnak'taki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kavgada ağır yaralanan ve helikopterle Siirt Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı bir vatandaşımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Olaya karışan 6 kişi gözaltına alınmış, adli soruşturma başlatılmış olup, kolluk birimlerimizce yürütülen tahkikat titizlikle devam etmektedir. Polis ve jandarma ekiplerince ilçe ve hastanelerde güvenlik tedbirleri alınmıştır. Olayların büyüyerek devam etmemesi, halkımızın huzur ve güvenliği için Pervari ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 3 Nisan 01.00'den geçerli olmak üzere 04 Nisan Perşembe günü sabah 09.30'da kadar sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştır. Vefat eden vatandaşımıza Cenabıallah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. Konu ile ilgili gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

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