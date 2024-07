Seslendirme sanatçısı ve oyuncu Uğur Taşdemir hayatını kaybetti

Seslendirme ve dublaj deyince akla gelen ilk isimlerden olan Uğur Taşdemir hayatını kaybetti. Oyuncular Sendikası vefat haberini; "Değerli üyemiz, Uğur Taşdemir'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun " sözleriyle duyurdu.

UĞUR TAŞDEMİR KİMDİR?

Uğur Taşdemir, 20 Ekim 1965 yılında Yozgat'ta doğdu.

Uğur Taşdemir, Tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak da tanınıyor.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü mezunu olmasına rağmen, tiyatroya olan derin ilgisi nedeniyle sanatı seçmiştir.

Uğur Taşdemir, 1987 yılında amatör tiyatro topluluklarında rol aldı. 1989 yılından itibaren birçok sinema ve dizilerde roller almaya başladı.

Kariyeri:

Tiyatro: Amatör tiyatro topluluklarında başlayan tiyatro serüveni, Deneysel Sanatlar Merkezi, Masal Gerçek Tiyatrosu gibi önemli topluluklarda devam etmiştir. Şehir Tiyatrosu'nda çalışmış, Çığır Sahne ve Tiyatro Fora gibi önemli sahnelerde yer almıştır.

Sinema ve Televizyon: 1989 yılından itibaren sinema ve dizi filmlerinde rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. "Aci Hayat", "Halka", "Filinta" gibi popüler dizilerde yer almıştır.

Seslendirme: Özellikle ünlü aktör Nicolas Cage'in filmlerinde sıkça tercih edilen bir seslendirme sanatçısıdır. Elliden fazla Nicolas Cage filminde seslendirme yapmıştır. Ayrıca Federal Film Akademisi'nde ve Başkent İletişim Bilimleri Akademilerinde seslendirme eğitimi vermiştir.

YER ALDIĞI YAPIMLAR

Seslendirme

Varsayalım...? (2021-günümüz) - Ulysses Klaue

Squid Game (2021) - Sang-Hun

Better Call Saul (Saul Goodman) (2015-2022)

BoJack Horseman (2014-2020) - BoJack

Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı (2017) - Will Turner

Efsane Avcıları (2003-2016) - Adam Savage

Hz. Yusuf (2008) - Potifar

Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu (2007) - Will Turner

Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı (2006) - Will Turner

Çılgın Dostlar (2006)

Süper Ot (How High) - Jamal

Anlatamadım mı? - Ben Sobel

Yaratık 3 (1992) - Morse

Elm Sokağında Kabusu 5: Hayal Çocuk (1989) - Freddy Krueger

Elm Sokağında Kabusu 4: Rüya Ustası (1988) - Freddy Krueger

Elm Sokağı Kabusu 3: Rüya Savaşçıları (1987) - Freddy Krueger

Yaratıklar (1986) - Burke

Yaratık (1979) - Kane

Oyunculuk

Halka - 2019

Filinta - 2015

Kurtlar Vadisi Pusu - 2015

Doktorlar (85),

Kurtlar Vadisi Gladio - 2009

Sardunya Sokağı - 2007

Acı Hayat - 2005-2007

Sessiz Gece - 2005

Kurtlar Vadisi - 2003-2004

Hırçın Menekşe - 2003

Kınalı Kar - 2002

Bir Aşk Hikayesi - 2000

Aşk Güzel Şeydir - 2000

Küçük Besleme - 1999

Çatısız Kadınlar - 1999

Hoşçakal Yarın - 1998

Sıcak Saatler - 1998

Ayrı Dünyalar - 1998

Baba Evi - 1997

Böyle mi Olacaktı - 1997

Köşe Kapmaca - 1996

Çiçek Taksi - 1995

Mahallenin Muhtarları - 1992

İz Peşinde - 1990