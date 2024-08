Böyle kaza görülmedi: Kaçan at, motosikletliyi altına aldı

Hayrete düşüren kaza, Geyve ilçesi Yörükler Mahallesi üzerinde meydana geldi. Sahibinin elinden kaçtığı öğrenilen ve cadde üzerinde başıboş şekilde koşmaya başladı. Motosikleti ile seyir halinde olan ve üzerine at gelen motosiklet sürücüsü fren yaptı. Ancak hızla gelen at, motosikletliye çarparak yere düşürdü. Sürücü neye uğradığını anlayamazken, at hızla yoluna devam etti. İlginç kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.