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Bakan Bayraktar'dan doğalgaz açıklaması: 85 milyona zarar verir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan doğalgaz sektöründeki gelişmelere ilişkin önemli mesajlar geldi. Londra'da gazetecilere konuşan Bayraktar, ABD'nin Gazprombank'ı yaptırım listesine alınmasına ilişkin "Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşıyız" dedi. Bakan Bayraktar, ABD yaptırımlarının bu noktada Türkiye ekonomisine ve 85 milyona zarar vereceğini ifade etti.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 30 Kasım 2024 20:58, Son Güncelleme : 30 Kasım 2024 21:00
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Bakan Bayraktar'dan doğalgaz açıklaması: 85 milyona zarar verir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İngiltere'nin başkenti Londra'da gazetecilere konuştu.

Rusya'nın doğalgaz ve petrol ihracatının ödemelerinin gerçekleştirildiği ana kanallardan biri olan Gazprombank'ın ABD tarafından yaptırım listesine alınmasına değinen Bakan Bayraktar şöyle konuştu:

* Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşıyız. Eğer bu yaptırımlar, bu noktaya gelecekse biz Türkiye'nin ekonomisine, hane halkına, 85 milyona zarar vereceğini söylüyoruz.

'İkame şansımız yok'

Türkiye için Rusya'nın doğalgazda önemli bir tedarikçi olduğuna işaret eden Bayraktar, "Avrupa'nın dördüncü büyük gaz pazarıyız. Gaz ticaretinin herhangi bir aksamaya mahal vermeden devam etmesi gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin gaza ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar "Bunun önemli miktarını Rusya'dan alıyoruz. Bunu yakın ve orta vadede ikame etme şansı yok. Dolayısıyla bu gazı Türkiye'ye alabilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

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