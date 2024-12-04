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Spotify 2024'ün zirvesini açıkladı

Spotify, 2024 yılının en çok dinlenen şarkılarını ve sanatçılarını açıkladı. Türkiye'de Semicenk yılın en çok dinlenen sanatçısı olurken, Era7capone, Batuflex ve Narco'nun "CISTAK" şarkısı zirvede yer aldı. Global ölçekte ise Taylor Swift yılın en çok dinlenen sanatçısı oldu. Yılın en popüler şarkısı ise Sabrina Carpenter'ın "Espresso" adlı parçası olarak açıklandı.

Haber Giriş : 04 Aralık 2024 18:01, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 18:04
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Spotify 2024'ün zirvesini açıkladı

Online müzik dinleme platformu Spotify, 2024 Yılın Özeti'ni açıkladı. Spotify platformunda Türkiye'de ve dünyada en çok dinlenen sanatçı, albüm, podcast ve şarkılar belli oldu. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'de en çok dinlenen sanatçı Semicenk oldu. 2024'te en çok dinlenen şarkı Era7capone, Batuflex ve Narco'dan CISTAK oldu.

Semicenk'i 'Spotify Top 10' listesinde üç şarkısıyla yer alan Lvbel C5 takip etti. Sezen Aksu listede üçüncü oldu.

Türkiye'de 2024'te en çok dinlenen sanatçılar şöyle:

- Semicenk
- Lvbel C5
- Sezen Aksu
- BLOK3
- UZI
- Ati242
- Motive
- Hande Yener
- Dedublüman
- cakal

Türkiye'de 2024'te en çok dinlenen şarkılar şöyle:

- CISTAK - Era7capone, Batuflex, Narco
- Lan - Zeynep Bastık
- DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm) - Lvbel C5
- Sezen Aksu - Lvbel C5
- Yakışıklı - KÖFN, Simge, Salman Tin
- Sen Bilmezsin - Dedublüman
- SUBMARINER - AKDO, Lvbel C5
- Yansıma - Derya Uluğ, Asil Gök
- Renklensin - Reynmen
- Dale Don Dale - ElMusto

Türkiye'de 2024'te en çok dinlenen albümler şöyle:

-Manifesto - Ati242
- 7EDI - Era7capone
- EL CHAVO - UZI
- OBSESİF - BLOK3
- ROMANTİK - Motive
- Fatih - Mabel Matiz
- Kan - UZI
- Nefes - Derya Uluğ
- Yaramızda Kalsın - Onur Can Özcan
- Silah Gibi - Cash Flow

Türkiye'de 2024'te en çok dinlenen kadın sanatçılar şöyle:

-Sezen Aksu
-Hande Yener
-Gülşen
-Simge
-Melike Şahin
-Sertab Erener
-Ebru Gündeş
-Zeynep Bastık
-Bengü
-Derya Uluğ

Dünyada 2024'te en çok dinlenen sanatçılar şöyle:

- Taylor Swift
- The Weeknd
- Bad Bunny
- Drake
- Billie Eilish
- Travis Scott
- Peso Pluma
- Kanye West
- Ariana Grande
- Feid

Dünyada 2024'te en çok dinlenen şarkılar şöyle:

- Espresso - Sabrina Carpenter
- Beautiful Things - Benson Boone
- BIRDS OF A FEATHER - Billie Eilish
- Gata Only - FloyyMenor, Cris MjLose Control - Teddy Swims
- End of Beginning - Djo
- Too Sweet - Hozier
- One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose Depp) - The Weeknd
- Cruel Summer - Taylor Swift
- Die With A Smile - Bruno Mars, Lady Gaga

Dünyada 2024'te en çok dinlenen albümler şöyle:

-THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY - Taylor Swift
-HIT ME HARD AND SOFT - Billie Eilish
-Short n' Sweet - Sabrina Carpenter
-MANANA SERA BONITO - Karol G
-eternal sunshine - Ariana Grande
-1989 (Taylor's Version) - Taylor Swift
-SOS - SZA
-Lover - Taylor Swift
-Fireworks & Rollerblades - Benson Boone
-Starboy - The Weeknd

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