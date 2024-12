Deprem ders olmadı! 27 yıllık evleri makyajlayıp sattılar

İstanbul Beylikdüzü'nde 27 yıl boyunca atıl halde kalan Sarayköy Yapı Kooperatifi'nin 3 bloğu yıkılması gerekirken, kaçak tadilat yapılarak oturuma açıldı. Taşıyıcı kolonları patlayan, her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan tabut bloklarda daha şimdiden 90 hanede oturum başladı.

Kanun tanımayan kooperatif yöneticilerini belediyeye ihbar eden ancak bir sonuç alamayan Kooperatif 2. Başkanı Bora Kalkavan, olası bir deprem tehlikesine dikkat çekerek, "Ne yaptıysam, nereye başvurduysam kimse bu inşaatı durduramadı.Bu kişiler herkesten habersiz ve hukuksuz olarak da depreme dayanıksız olan bu evleri 3 ila 4 milyon TL arasında fiyatlarla arsa hissesi olarak noter sözleşmesi ile satıyorlar.



Bu kanunsuzluğa dur denilmeli ve can güvenlikleri için bu konutlara taşınan vatandaşlar bir an önce tahliye edilmelidir" dedi. SABAH muhabirleri, adeta tabut evleri andıran 3 bloğu yerinde inceledi. Yapılan incelemelerde; Blokların zemin katındaki ana taşıyıcı kolonlarda yapılan incelemelerde ise deformasyon olduğu, birçok kolonun patladığı, kolon demirlerinin paslandığı ve beton içerisinde deniz kabukları olduğu tespit edildi.

1997'DE YAPIMINA BAŞLANDI

10 bloklu olarak planlanan Sarayköy Yapı Kooperatifi inşaatına, 1997 yılında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde başlandı. Yapı işini üstlenen taşeron şirket, taahhüt edilen süre içerisinde 10 bloğun 7'sini tamamladı. Bu 7 blokta oturum planlanan sürede başladı.

3 BLOK YARIM KALDI

Ancak A, B ve C numaralı 3 blok, taahhüt edilen süre içinde tamamlanamadı. Bunun üzerine kooperatif yönetimi 2000 yılında inşaatı yapan şirket ile sözleşmeyi feshetti. Sözleşmenin feshi üzerine kooperatifin 3 bloğu yarım kaldı. Kooperatif yönetimi 2008 yılında belediyeye başvurarak ruhsat yeniledi.

Ancak 3 blok, ruhsat süresi olan 5 yıl içerisinde yine bitirilemedi. Ruhsat süresi içerisinde tamamlanamayarak kaba inşaat halinde yarım kalan A, B ve C bloklar 27 yıl boyunca atıl halde kaldı. Bu süre zarfında 3 blok adeta çürümeye yüz tuttu.

2021'DE RUHSATSIZ İNŞAATA BAŞLANDI

Yarım kalan ve yıllarca kaderine terk edilen 3 blok, 2021 yılında ruhsatsız bir şekilde kooperatif yönetimi tarafından yeniden yapılmaya ve satılmaya başlandı. Duruma itiraz eden ve sorumluluk almak istemeyen kooperatifin 2. Başkanı Bora Kalkavan, 2021 yılının Temmuz ayında blokların depreme dayanıksız olduğunu, Karot testi yapılması gerektiğini ve kooperatifin diğer yöneticilerinin ruhsatsız inşaat çalışması başlattığını Beylikdüzü Belediyesi'ne ihbar etti.

KAROT TEREDDÜT OLUŞTURDU

İhbar üzerine Beylikdüzü Belediyesi tarafından Adnan Kahveci Mahallesi 641 ada 1 parselde bulunan bloklarda inceleme yapıldı. İncelemelerde ilgili parsellerdeki A, B ve C bloklarında ruhsatsız inşaat çalışması yapıldığı tespit edildi. Talep üzerine yapılan Karot test sonucu tereddüt oluşturduğu gerekçesiyle de inşaat mühürlendi.

KOOPERATİF MÜHÜR DE DİNLEMEDİ

Kanun dinlemeyen kooperatif yönetimi mührü bozarak ruhsatsız olarak inşaata devam etti. 27 yıl boyunca çivi bile çakılmayan 3 blok, acele bir şekilde önce dış cephesi makyajlanarak, sonra da ince işleri tamamlanmaya çalışılarak satışa sunuldu. Kooperatif yönetiminin bu kanunsuzluğu da belediyeye ihbar edildi ancak belediyenin bu noktadan sonra bir tasarrufu olmadı.

Kooperatif yönetiminin ruhsatsız tadilatı bir türlü durdurulamadı. İçerisinde ince işlerin ve çevre düzenlemelerinin kaçak olarak devam ettiği 3 blokta hali hazırda 90'a yakın dairede ise oturum başladı. İskanı bulunmayan bu bloklara şantiye elektriği ve İSKİ suyu bağlandı.

TAHLİYE EDİLİP YIKILMALI

Blokların depreme dayanıksız olduğunu ve her an çökme riskinin bulunduğunu belirten Sarayköy Kooperatifi 2. Başkanı Bora Kalkavan ise kanunsuz tadilatın bir an önce durdurulup, blokların tahliye edilmesini istedi. SABAH'a konuşan Bora Kalkavan şunları söyledi: "Bu 3 blok depreme dayanıksız. 27 yıl boyunca atıl kaldılar. Haliyle beton da demir de çürüdü. Karot raporu da kolonların hali de bunu gösteriyor.

Bu kolonun üzerinde 16 kat var. Kooperatifin diğer yöneticileri tüm ikazlarıma rağmen ruhsat bile almadan blokların yarım kalan inşaatına ve her şeyden habersiz vatandaşlara daire satmaya devam ediyor. Satışları arsa hissesi olarak yapıyorlar. Ne yaptıysam, nereye başvurduysam kimse bu inşaatı durduramadı. İhbarlarım üzerine Belediye önce inşaatı mühürledi ancak Kooperatif genel kurulunu ele geçiren ve kimseyle bilgi paylaşmayan 3 kişi mührü kırıp inşaatı devam ettirdi.



Bu kişiler herkesten habersiz ve hukuksuz olarak da bu tabut evleri 3 ila 4 milyon TL arasında arsa hissesi olarak Noter sözleşmesi ile satıyorlar. Bunlardan kimse hesap sormadı. Yapılan kanunsuzluğa dur denilmeli ve can ve mal güvenlikleri için bu konutlara taşınan vatandaşlar bir an önce tahliye edilmeli"

SABAH YERİNDE İNCELEDİ: KOLONLAR PATLAK DEMİRLER PASLI

Sabah Gazetesi muhabirleri, adeta tabut evleri andıran Beylikdüzü'deki söz konusu 3 bloğu yerinde inceledi. Yapılan incelemelerde; Söz konusu bloklarda ruhsatsız olarak başlayan inşaatta içerideki ince işlerin ve dışarıdaki çevre düzenlemelerinin devam ettiği görüldü.

Blokların zemin katındaki ana taşıyıcı kolonlarda yapılan incelemelerde ise deformasyon olduğu, birçok kolonun patladığı, kolon demirlerinin paslandığı ve beton içerisinde deniz kabukları olduğu tespit edildi.

YUSUF ÖZDEMİR