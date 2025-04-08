Motorinden sonra benzine de indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarında sürücüleri sevindiren bir gelişme yaşandı. Brent petrol fiyatlarındaki küresel düşüş, Türkiye'de motorin ve benzin fiyatlarına da indirim olarak yansıdı.

Dünya'nın ulaştığı kaynaklara göre, çarşamba gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 70 kuruş ila 2 lira arasında bir indirim bekleniyor.

Öte yandan sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 64 kuruşluk bir indirim uygulanacak. Yapılan indirim, yarından itibaren tabelaya yansıyacak.