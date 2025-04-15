Yozgat'ta ekmeğe zam geldi

Yozgat'ta yeni ücret tarifesine göre 210 gram ekmeğin fiyatı 10 TL'den 12.50 TL'ye yükseldi. 210 gram pide, 210 gram lavaş, 210 gram parmak çörek fiyatları da 15 liradan satışa sunuldu.

Fırıncıların uzun süredir beklediğini söyleyen Sait Kırdemir, "Ramazan ayından önce zam bekliyorduk. Zam gecikti. Diğer yerlerde 2 ay önce geldi. Bizde 2 ay sonra geldi. Ocak ayında vergiye zam geliyor. Uncu istediği zaman zam yapabiliyor. Ekmeğin zammında encümen toplanacak, Valilik toplanacak, odalar toplanacak ve hepsinin kararıyla zam veriliyor. Maliyet giderlerini hesapladığımızda bizim için epey sıkıntı oluyor" dedi.

"Çalışan işçilerin de eve ekmek götürmesi lazım"

Zamlardan haberi olmadığını söyleyen Ali Baran, "Zamdan haberim yoktu. Maliyetler yüksek bir şey diyemem. Çalışan işçilerin de eve ekmek götürmesi lazım. 6 kişi yaşıyoruz. 10 ekmek gidiyor. Zamlar ister istemez etkiler. Köyde olduğumuz için bazen yufka ekmek yapıyoruz. Onunla idare ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"2 ay gecikmeli de olsa ekmek zammımız aldık"

Bakkallar Odası Başkanı Mustafa Akdemir ise, "Ekmeğimiz yüzde 25 zamla 12 buçuk liraya yükseldi. Bu yükselişte diğer illerimiz yaklaşık 2 ay önce 12 buçuk lira olan fiyata geçtiler. Ramazan ayında insanlarımız daha rahat ekmek alsınlar diye Ramazan sonunu bekledik. 15 Nisan'a denk getirdik. Girdi maliyetleri çok yüksek. Una, mayaya, tuza zam geliyor. İşçi maliyetleri çok yüksek. Usta da yetişmiyor. Bulunan ustaların da maliyeti çok yüksek, kurtarmıyor. Daha önce fırıncılık yaptığım için iyi biliyorum. Gecikmeli de olsa ekmek zammımızı aldık" ifadelerine yer verdi.