Altın Fiyatları Yatay Seyirde: Gram Altın 4.290 Lira

Bahçeli'den Özel'in Çağrısına Destek: Yargılama Canlı Yayınlansın
Bahçeli'den Özel'in Çağrısına Destek: Yargılama Canlı Yayınlansın
İzmir'de İki Ayrı Trafik Kazası: 1 Ölü, 15 Yaralı
İzmir'de İki Ayrı Trafik Kazası: 1 Ölü, 15 Yaralı
Ticaret Bakanlığı'ndan sütte haksız fiyata 58,3 milyon TL ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan sütte haksız fiyata 58,3 milyon TL ceza
Motorine Zam Geliyor
Motorine Zam Geliyor
İzmir'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
İzmir'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Meteoroloji Uyardı: Yüksek Sıcaklık ve Yağış Bekleniyor
Meteoroloji Uyardı: Yüksek Sıcaklık ve Yağış Bekleniyor
Bakan Göktaş, metan gazından zehirlenen askerleri ziyaret etti
Bakan Göktaş, metan gazından zehirlenen askerleri ziyaret etti
Gümüşhane'de kaza! Otomobil ayıya çarptı
Gümüşhane'de kaza! Otomobil ayıya çarptı
Enerjide Türkiye Farkı: En Düşük Fatura Türkiye'de
Enerjide Türkiye Farkı: En Düşük Fatura Türkiye'de
İHH: Şehit Özkan Özkanlı yetim sponsoruydu
İHH: Şehit Özkan Özkanlı yetim sponsoruydu
Kıdem tazminatı ve bedelli askerlik ücreti netleşti
Kıdem tazminatı ve bedelli askerlik ücreti netleşti
Manavgat Belediyesine düzenlenen operasyonda 6 tutuklama
Manavgat Belediyesine düzenlenen operasyonda 6 tutuklama
Türk firmaları Mısır'a mı taşınıyor? DMM'den açıklama
Türk firmaları Mısır'a mı taşınıyor? DMM'den açıklama
Antalya BB Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
Antalya BB Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
Türkiye şehitlerine veda ediyor
Türkiye şehitlerine veda ediyor
'Ferrero Fındık, Türkiye'den fındık alımını durduracak' iddiasına açıklama
'Ferrero Fındık, Türkiye'den fındık alımını durduracak' iddiasına açıklama
İçişlerinden Valiliklere 'Nikah ve Düğün' Genelgesi
İçişlerinden Valiliklere 'Nikah ve Düğün' Genelgesi
Rekor Gıda Denetimi: 104 Bin Denetim, 154 Milyon Lira Ceza
Rekor Gıda Denetimi: 104 Bin Denetim, 154 Milyon Lira Ceza
12 asker şehit olmuştu! Bakan Güler: Soruşturma başlatıldı
12 asker şehit olmuştu! Bakan Güler: Soruşturma başlatıldı
Sözleşmeli Personel Maaşlarına Dair Genelge Yayımlandı
Sözleşmeli Personel Maaşlarına Dair Genelge Yayımlandı
Yumurta Fiyatlarına Zam Geldi
Yumurta Fiyatlarına Zam Geldi
DMM'den Kabine Değişikliği Haberlerine Açıklama
DMM'den Kabine Değişikliği Haberlerine Açıklama
Diplomatlık sürecine ilk adımda başvurular alınmaya başladı
Diplomatlık sürecine ilk adımda başvurular alınmaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini kabul etti
Menajer Ayşe Barım'ın tutukluluğuna devam kararı
Menajer Ayşe Barım'ın tutukluluğuna devam kararı
Hükümlü ve Tutuklulara Tarım ve Hijyen Eğitimi Verilecek
Hükümlü ve Tutuklulara Tarım ve Hijyen Eğitimi Verilecek
Aksaray OSB'de Fabrika Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı
Aksaray OSB'de Fabrika Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı
İSKİ duyurdu: İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi
İSKİ duyurdu: İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi
Şehit Sayımız 12'ye Yükseldi
Şehit Sayımız 12'ye Yükseldi
Yılmaz Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 13 kişi tutuklandı
Yılmaz Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 13 kişi tutuklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altın Fiyatları Yatay Seyirde: Gram Altın 4.290 Lira

Altının gram fiyatı yatay seyirle 4.290 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları da güncellendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 10:06, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 10:18
Yazdır

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 4 bin 290 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün yüzde 0,26 değer kazanarak günü 4 bin 289 lira seviyesinde tamamlayan altının gram fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 181 lira, cumhuriyet altını ise 28 bin 973 lira seviyesinden satılıyor. Altının ons fiyatı ise yeni günde yüzde 0,1 azalışla 3 bin 334 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından gündemden düşmeyen gümrük tarifeleri, piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Diğer ülkelere yönelik tarife oranlarını içeren mektupların yayımlanması, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor. ABD tarafından açıklanan son tarife kararları sonrasında, bundan sonra da daha ağır tarifelerin gelebileceğine dair endişeler artıyor. Bu durum, küresel ekonomik aktivitenin gidişatına ilişkin belirsizliklerin artmasına yol açıyor.

Analistlerin Değerlendirmeleri

  • Altının güvenli liman özelliği taşımasına rağmen, son açıklanan tarifelerden sonra dolara olan talebin artması ve tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle aşağı yönlü bir seyir izleniyor.
  • Tarifelere ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.
  • Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 400 dolar seviyesi direnç, 3 bin 200 dolar seviyesi ise destek konumunda.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber