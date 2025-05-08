Bakan Kurum: İstanbul'da 600 Bin Konut Acil Dönüşüm Bekliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yapılan çalışmalar sonucunda, şehrin yüzde 60'ının güvenli hale geldiğini belirtti. Ancak, halen acilen dönüşmesi gereken 600 bin konut bulunduğunu vurguladı. İstanbul'daki tüm belediye başkanlarının davet edildiği Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık eden Bakan Kurum, şehirdeki deprem riskiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Deprem Dönüşümü ve Tespit Çalışmaları

452 bin ev ve iş yeri hızlı bir şekilde tespit edildi.

hızlı bir şekilde tespit edildi. 61 bin bağımsız bölümün az hasarlı olduğu belirlendi.

Bakan Kurum, yapılan çalışmalar sayesinde İstanbul'un büyük bir kısmının güvenli hale getirildiğini, ancak 600 bin konutun acil olarak dönüşüme ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Bu kapsamda, şehirdeki riskli yapıların tespiti ve dönüşümü için çalışmaların hız kesmeden devam edeceği belirtildi.



