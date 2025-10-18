Hangi kurum ne kadar kaynak alacak?
Amasya'daki trafik kazasında aynı aileden 4 kişi toprağa verildi

Amasya Gümüşhacıköy'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Cenazeler gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Ekim 2025 22:08, Son Güncelleme : 18 Ekim 2025 22:11
Amasya'daki trafik kazasında aynı aileden 4 kişi toprağa verildi

Amasya'da hafif ticari araçla kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Süleyman, Nihat ve Şahin Kurt kardeşler ile enişteleri Şaban Geyik, son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Gümüşhacıköy ilçesi Keltepe mevkisinde meydana geldi.

Osman K.'nin kullandığı 05 KL 275 plakalı hafif ticari araç, Karayollarına ait Nevzat K. idaresindeki 06 BZE 405 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Şaban Geyik, kayınbiraderleri Süleyman Kurt, Nihat Kurt ve Şahin Kurt hayatını kaybederken, sürücüler Nevzat K. ve Osman K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ölen 4 kişinin cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.
Cenazeler, Gümüşhacıköy ilçesi Karacaören köyünde bugün öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)


