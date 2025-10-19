İslami değerlerle alay eden Ulaş Can Güleç gözaltına alındı

Ankara'da, 'Haymatlos' isimli bir mekanda sahneye çıkan ve Müslüman kadınlarla alay eden Ulaş Can Güleç adlı şahıs gözaltına alındı Ulaş Can Güleç adlı kişi mekan yaptığpı gösteride ""Orta Doğu'dan gelen gayet helal bir kadınım. Gözlerimle insanları azdırdıysam özür dilerim" sözleriyle büyük tepkiye yol açtı.

Ulaş Can Güleç adlı kişinin İslami değerlerle alay eden sözlerinin sosyal medyada paylaşılması sonrasında, 'Haymatlos' isimli mekanın önünde bir araya gelen öfkeli kalabalık slogan atıp "Bu topraklarda İslam'ı, tesettürünü, hanımını, erkeğini bu pisliklere dalga konusu yaptırmadık, yaptırmayacağız." dedi.

Ulaş Can Güleç gözaltına alındı

ODTÜ Fizik öğrencisi Ulaş Can Güleç dün akşam saatlerinde gözaltına alındı

Haymatlos adlı mekandan açıklama

'Haymatlos' isimli mekanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplumun bir kesimini rahatsız edecek şekilde algılanan performanstan dolayı büyük üzüntü duyulduğu, gösterinin işletme yönetiminin bilgisi veya onayı dışında gerçekleştiği belirtilerek "Duygularını incittiğimiz tüm kişi ve topluluklardan içtenlikle ve samimiyetle özür diler, benzer durumların bir daha yaşanmaması adına gerekli önlemleri aldığımızı kamuoyuna bildiririz" denildi.