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Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da öncelikli olarak 2000 yılından önce inşa edilen yapıların ele alındığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mayıs 2025 19:43, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2025 19:45
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Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaları hızla tamamladıktan sonra burada edinilen tecrübeyi ve birikimi, başta İstanbul olmak üzere 81 ile yayacaklarını belirtti. Kahramanmaraş'ta, Azerbaycan Mahallesi şantiye alanında açıklama yapan Kurum, TOKİ Başkanlığı öncülüğünde kardeş ülke Azerbaycan ile yürütülen proje kapsamında Azerbaycan Mahallesi'nin inşa edildiğini ve Türkiye'ye örnek olacak bir şehircilik eserinin yükseldiğini ifade etti. Proje kapsamında 2 bin 995 konut, dükkan ve ofisin inşası hızla devam ediyor.

Deprem Bölgesinde Devam Eden Çalışmalar

Bakan Kurum, projelerin hemen hemen yarısının tamamlandığını, yıl sonuna kadar kalan eserlerin de tamamlanıp hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Kahramanmaraş'ın 6 Şubat'ta yaşanan depremde derin yaralar aldığını ancak ayağa kalkmak için büyük bir çaba gösterildiğini vurguladı. Şu anda 3 bin 481 şantiyede on binlerce kişi 7/24 çalışıyor ve teslim edilen konut sayısı her ay artıyor.

  • Eylül: 100 bin konut teslim edildi.
  • Ekim: 130 bin konut teslim edildi.
  • Kasım: 155 bin konut teslim edildi.
  • Ocak: 201 bin konut teslim edildi.
  • Önümüzdeki ay: 250 bininci konut teslim edilecek.
  • Yıl sonu hedefi: 11 ilde 453 bin bağımsız bölümün teslimi.

Kahramanmaraş'ta Yeni Projeler ve Restorasyonlar

Kahramanmaraş'ta yapılacak konutların tamamının inşasına başlandığını belirten Kurum, 28 bin konut ve iş yerinde hayatın başladığını, yıl sonuna kadar ise kentte 74 bin konut ve iş yerinin teslim edileceğini açıkladı. Ayrıca, Altınova Mahallesi'nde yeni uydu kent projesi kapsamında 8 bin 500'e yakın konutun inşası sürüyor. Tarihi çarşılar ve el sanatları merkezleri de restore edilerek kente kazandırılıyor.

Deprem Sonrası Tecrübenin Yaygınlaştırılması

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki hiçbir vatandaşı mağdur etmeden sürecin yürütüldüğünü ve her bir vatandaş yuvasına kavuşana kadar bölgede olmaya devam edeceklerini belirtti. Edinilen tecrübe ve birikimin tüm gücüyle başta İstanbul olmak üzere 81 ile yayılacağını vurguladı. Depremlerin siyaset üstü bir konu olduğunu, ülkenin daha güçlü ve dirençli hale gelmesi için mücadele edeceklerini söyledi.

Marmara'nın ve İstanbul'un Güvenliği

İstanbul'da kurulacak Kentsel Dönüşüm Komisyonu ile ilgili bilgi veren Kurum, Marmara'nın güvenliğinin ülkenin güvenliğiyle eşdeğer olduğunu belirtti. İstanbul'da öncelikle 2000 yılından önce inşa edilen yaklaşık 3 milyon 300 bin bağımsız bölümün dönüşümünü hedeflediklerini açıkladı. Komisyonda alınan kararların masada kalmayacağını, uygulamaya geçirileceğini ifade etti.


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