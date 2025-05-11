Prof. Dr. Özlü: 'Covid aşısızlarda pıhtı riski, 3 kat daha fazla'

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, ani kalp krizi vakalarının, Covid-19 aşıları ve kalp-damar sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Aşılara yönelik spekülasyonların bilimsel verilere dayanmadığını belirten Özlü, "Aşı olanların pıhtı ile ilgili hastalıklarının oranı, aşı olmayanlara kıyasla belirgin şekilde az olduğu ve aşı olmayanlarda ise 3 kat fazla pıhtılı hastalık ortaya çıkmış. Aşıların, pıhtı ile ilişkili kalp-damar, beyin-damar ve toplardamar sistem hastalıklarından koruduğu belirlenmiş" dedi.

Covid-19 Aşıları ve Kalp-Damar Sağlığı

Prof. Dr. Tevfik Özlü, ani kalp krizi vakalarının ve Covid-19 aşılarının kalp-damar sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti. İngiltere ve İsrail'de yapılan, milyonlarca kişinin takip edildiği uzun vadeli çalışmalara vurgu yapan Özlü, aşı olmayan bireylerin pıhtılı hastalık oranının, aşı olanlara kıyasla 3 kat fazla olduğunu ifade etti. Son zamanlarda kamuoyunda tanınmış kişilerin kalp krizi ile erken ölümlerinin ardından, "Acaba bu krizlerin Covid aşıları ile bir ilişkisi var mı?" şeklinde kuşkuların dile getirildiğini belirtti. Ancak uzun vadeli çalışmaların sonuçlarına göre, aşı olanların pıhtı ile ilgili hastalıklarının oranı, aşı olmayanlara kıyasla belirgin şekilde az. Aşıların, pıhtı ile ilişkili kalp-damar, beyin-damar ve toplardamar sistem hastalıklarından koruduğu tespit edildi.

Aşılanmamak Daha Büyük Bir Risk

Aşı yapılmayarak alınan riskin çok fazla olduğunu vurgulayan Özlü, yapılan pek çok araştırmada özellikle Covid-19 geçirenlerde bu tür pıhtı ile ilişkili hastalıkların sayısının çok arttığını belirtti. Bu da aslında aşılanmamakla alınan riskin çok büyük olduğunu gösteriyor. Geniş çalışmaların sonuçları, aşı ile ilgili yapılan spekülasyonların geçersiz olduğunu ortaya koyuyor. Pıhtılı hastalıkların görülmesinin sebebi; kalp-damar sistemiyle, beyin-damar sistemiyle veya toplardamar sistemiyle ilgili hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştıran pek çok risk faktörünün normal yaşamda giderek daha fazla yer almasıdır.

Obezite ve Sigara Başlıca Risk Faktörü

Günlük yaşamda artan risk faktörlerine değinen Özlü, hastalıkların ortaya çıkmasında etkili olan unsurları şöyle sıraladı:

Hareketsizlik

Asansör kullanmak

Araç kullanmak

Günlük aktivitelerin kısıtlanması

Beslenme bozukluğu

Evde hazırlanmış taze gıdalar yerine işlenmiş gıdaların kullanılması

Obezite

Sigara kullanımı

Stres

Genetik faktörler

Obezite ve sigara kullanımı ise en başta yer alıyor.